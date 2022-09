Supermarkten informeren klant belabberd over wat er in hun afbakbroodjes zit

Koken & EtenAfbakbroodjes in de supermarkt zijn vaak gehuld in geheimzinnigheid. De winkels geven over de broodjes, die je zelf in een zakje doet, bijna nooit informatie over wat erin zit. En dat moet anders, vindt de Consumentenbond. Alleen EkoPlaza doet het nu netjes.

We wisten al dat gezond uitziend, donkerbruin brood vaak geverfd wit brood is, maar op voorverpakt brood kun je in elk geval zelf nog uitvogelen of je te maken hebt met het gezondere volkorenbrood of het fopbrood met een kleurtje. Voor afbakbroodjes, die de supermarkt in de winkel afbakt, staan klanten voor een raadsel. Want behalve EkoPlaza geeft geen enkele supermarkt aan welke ingrediënten erin zitten, aldus de Consumentenbond.

,,Supermarkten zeggen dat ze klanten willen helpen bij het maken van gezondere keuzes, maar de wettelijk verplichte benamingen volkoren, bruinbrood of witbrood zijn niet terug te vinden", aldus woordvoerder Babs van der Staak. ,,Daarmee overtreden ze de regels.” De Consumentenbond bekeek de informatievoorziening op de broodafdelingen van tien landelijke supermarktketens. In de gids van morgen presenteert de consumentenbelangenorganisatie de resultaten.

Klanten hebben ook weinig houvast aan de creatieve namen die het brood krijgen. Desem, spelt, rustiek, bourgondisch, luxe en volgranen: het zegt weinig over de voedingswaarde. Een meergranen triangel klinkt erg gezond, maar die van Hoogvliet en Vomar bevatten twee keer zoveel vezels als die van Albert Heijn. Die gezonde voedingsvezels dragen bij aan een goede spijsvertering en ‘verminderen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker’, aldus het Voedingscentrum.

Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn

Hoe moeilijk kan het zijn, vraagt de Consumentenbond zich af. ,,Je kunt gewoon een sticker op de broodjesbak doen waarop de warenwettelijke benaming staat. In elk geval of het gaat om witbrood, bruinbrood of volkorenbrood. Beter is het natuurlijk om nog specifieker te zijn. Dus wat zit erin en hoeveel vezels bevat het product? Zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.”

Quote Vaak waren ze verrast en reageerden achterdoch­tig Babs van der Staak (Consumentenbond) over supermarktmedewerkers die vragen kregen over afbakbroodjes

Zes supermarkten zegden toe met de kritiek van de Consumentenbond aan de slag te gaan. Dat zijn Albert Heijn, Aldi, Lidl, Hoogvliet, Plus en Vomar. Maar of dat nou zo efficiënt is, is de vraag. Zo gaat Jumbo verwijzen naar de website, waardoor klanten bij de broodjesbak moeten gaan zoeken naar informatie op hun telefoon.

Medewerker geeft verkeerde informatie

Bij Dirk kun je het aan medewerkers vragen hoe het zit. Het is echter de vraag of je dan goede informatie krijgt. Bij een winkel van Jumbo duikelde een medewerker na vragen van de onderzoeker in de winkel informatie op uit 2019. Het percentage vezels in het meerzadenkrokantje is sindsdien met een derde afgenomen.

Alleen de vraag zorgde tijdens het onderzoek al voor commotie in de winkel, zo merkte Daan Vermeer, die voor de Consumentenbond op pad ging. ,,Hij vroeg aan medewerkers wat er er precies in de broodjes zat en laten we zeggen dat de reacties niet erg enthousiast waren. Vaak waren ze verrast en reageerden achterdochtig”, aldus Van der Staak. ,,Ze doen gewoon schimmig over afbakbroodjes.”

Quote De ‘supermarkt-Truus’ heeft hier nauwelijks kennis van IJsbrand Velzeboer, voedingsmiddelentechnoloog, over de Warenwet

Supermarkten maken handig gebruik van de warenwettelijke regel dat producten bestemd voor onmiddellijke verkoop geen etiket hoeven te hebben, stelt voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer in een reactie. Het is de bedoeling van de wetgever dat je aan de verkoper kunt vragen wat er in je eten zit. ‘En of er allergenen(!) in zitten’, voegt hij daaraan toe. Het gaat alleen vaak mis. ‘De ‘supermarkt-Truus’ heeft hier nauwelijks kennis van.’

Velzeboer onderstreept met de Consumentenbond dat alle uitgiftepunten die afbakbroodjes verkopen warenwettelijk verplicht zijn de informatie over ingrediënten en allergenen ‘op eerste verzoek’ te tonen. ,,Dat gebeurt niet en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit handhaaft hier nauwelijks op. Het is geen prioriteit.” Velzeboer vindt dat ze zitten te slapen.

En dan de hygiëne in de supermarkt. Velzeboer: ,,Er worden vaak zeer ernstige hygiënefouten begaan. Let maar op hoeveel ze met hun handen aan hun haar, neus of zelfs oren zitten. Dat zijn allemaal zware bacteriologische besmettingen.”

Van donker meergranen tot tijger en spelt: de keuze in brood is enorm. Welk boterhammetje is nou het gezondst? Voedingsdeskundigen van Ouders van Nu leggen uit welke broodsoort je het best kunt kiezen voor je kind.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.