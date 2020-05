Supermarkten kampen nog steeds met lege schappen

Dat juist deze producten zo goed liepen, bleek al uit cijfers van het CBS. De hamsteraars kochten veel houdbare producten, zoals conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta. De omzet in deze artikelen nam procentueel gezien sterk toe, schreven de rekenaars toen. ‘De omzettoename van rijst was van alle voedingsmiddelen met ruim 150 procent het grootst, de omzet was dus meer dan twee en half keer zo hoog.’ De omzet van groenteconserven en diepvriesgroenten lag in beide gevallen ruim 115 procent hoger dan normaal. Verse groenten gingen ook vaker over de lopende band, maar de omzet steeg veel minder hard (met bijna 30 procent). Rijst stond bovenaan bij de grote stijgers. Gist is bij veel supers ook nog steeds mondjesmaat verkrijgbaar.