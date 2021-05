SushiSjoerd (37)begon met sushi vanuit zijn schuur en bedient nu de hele regio Eindhoven

,,Eigenlijk voor de lol, voor erbij.” Maar de berging werd een echte zaak en SushiSjoerd een begrip. Van Helmond tot Venray en van Gemert tot aan Someren.

Hij zet minstens een keer per week zijn tanden in een eigen gemaakte sushi-roll. In de Spicy Dragontail, om precies te zijn. Ook al maakt hij nu al jaren aan de lopende band sushi, er gaat niks boven zijn favoriet met kushi, avocado, krab, gefrituurde ui, tonijn en lente-uitjes met een topping van spicy mayo. Wat het extra maakt: het gerecht werd bedacht door zijn vrouw Dian (37), met wie hij zes jaar geleden SushiSjoerd startte.

Studententijd

Het was nooit de bedoeling geweest om een eigen afhaalsushizaak in Deurne te beginnen. Sjoerd Manuel studeerde Management, Economie en Recht en later Accountancy en brak alle twee die opleidingen af. Tijdens zijn studententijd werkte hij in meerdere sushirestaurants, zoals Not Only Sushi en Sushi Thuis. Eerst in de bediening, maar al gauw ook als kok. Uiteindelijk verhuisde hij met Dian weer terug naar Deurne en ging aan de slag bij Xerox als heftruckchauffeur.



,,Op een dag zei een vriend: waarom gaan jullie niet zelf iets opstarten in de sushibezorging? Hier in Deurne is nog niks”, vertelt Manuel. Zijn echtgenote grinnikt. ,,We zijn eigenlijk gewoon begonnen. Dat was in april 2015. Ik werkte nog bij ASML en Sjoerd bij Xerox. We dachten: we zien wel. We proberen het gewoon en anders stoppen we er weer mee.”

Broertjes gingen bezorgen

Quote De schuur met keuken werd verruild voor een bouwkeet in de tuin. En toen ook dat te klein werd hebben we er een keet van veertig vierkante meter neergezet Sjoerd Manuel, SushiSjoerd Ze bouwden de berging in de achtertuin om tot keuken, lieten een website maken en twee van hun broertjes hielpen met de bezorging. Manuel: ,,We waren in het begin alleen op zondag open om te kijken hoe het ging, maar dat liep meteen best goed.” Reclame maken deden ze niet. ,,Dus die aanloop hadden we eigenlijk niet verwacht.” Het werd drukker en drukker en het echtpaar vroeg de oppas of ze niet mee wilde helpen met sushi maken. ,,Daarna kwamen er meer vriendinnen van haar bij, allemaal via via, dan weet je tenminste ook wie je in huis haalt.”

Al snel breidde SushiSjoerd zijn dagen uit. Eerst kwam de zaterdag erbij en al gauw ook de vrijdag. ,,Zo heb ik anderhalf jaar lang zeven dagen in de week gewerkt”, vertelt Manuel. Toen zijn tijdelijke contract als heftruckchauffeur stopte, besloten ze samen in het diepe te springen en 4 dagen open te gaan.

De schuur met keuken, die inmiddels uit zijn voegen knapte, werd verruild voor een bouwkeet in de tuin. ,,En toen ook dat te klein werd hebben we er een keet van veertig vierkante meter neergezet.”

Imperium

Maar SushiSjoerd bleef groeien en uiteindelijk streken Sjoerd en Dian twee jaar geleden neer in een voormalige beautysalon. Vanuit daar bouwen ze met meer dan twintig man personeel verder aan hun sushi-imperium dat zich nu al uitstrekt tot Gemert, Venray en Helmond. ,,We zouden nieuwe vestigingen kunnen openen, maar daar kiezen we niet voor”, vertelt de ondernemer. ,,We hebben drie kinderen en we willen er ook voor hen zijn. Dat kan niet als je meerdere zaken hebt.”

Geen sausjes

Het zijn namelijk behoorlijke perfectionisten, vertelt Dian. ,,We gaan voor de hoogste kwaliteit en ook een snelle bezorging. Dat willen we allemaal zelf in de hand hebben, als je meer zaken hebt moet je dingen overdragen en daar zijn we ook niet zo goed in.”



Wat hun geheime wapen voor succes is? ,,Ik denk de versheid van de ingrediënten en de pure smaak. We verpesten de sushi niet met sausjes”, zegt Manuel. Zijn vrouw vult aan. ,,En dat je bij ons terechtkan voor aangepaste gerechten, zoals glutenvrij of geschikt voor zwangere vrouwen.”

Zelf sushi maken? Zo doe je dat:

