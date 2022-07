Taart met pikant plaatje bestellen voor een feest? Pas op, bakkers drukken niet alles zomaar af

Koken & EtenNiets zo leuk als een persoonlijke taart. Je doet de doos open en je leest een tekst die helemaal op jou slaat. Of een foto die precies bij jou als jarige Job of Jet past. Zo'n foto moet de gulle gever wel met zorg uitkiezen, want niet alles mag, zo blijkt uit een rondgang langs de bestelsites.

Soms is de foto simpelweg niet groot genoeg om af te drukken (met eetbare inkt) en moet de bakker even bellen naar een klant. Maar het komt ook voor dat er iets anders aan de hand is met een taart die iemand online bestelt. Dan wil iemand graag een taart of gebakje ontvangen met een foto van geslachtsdelen erop bijvoorbeeld. Of met aanstootgevende symbolen als hakenkruizen.

Taartbrigade.nl krijgt nu en dan zo’n stuitende afbeelding. ,,Bij het bestellen verplicht je je ertoe geen afbeeldingen en teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeken of openbare orde", aldus de woordvoerder van de site. ,,Maar soms krijgen we toch zo'n afbeelding binnen. Wij checken de foto zelf of de bakker die de taart maakt doet dat. Hij kijkt of hij het juiste formaat heeft en als er iets niet klopt, dan bellen of mailen we.”

Elke week is het wel twee of drie keer raak

Meestal leveren klanten bij Taartbrigade ‘normale’ afbeeldingen aan, maar soms zitten er seksueel getinte afbeeldingen bij als er een verjaardagtaart of een taart voor een vrijgezellenfeest wordt besteld. ,,Ik denk dat het twee keer in de afgelopen twee à drie jaar is gebeurd”, aldus Kim van 't Hooft.



Bij Hema, een van de grootste taartenmakers van ons land, is dat wel anders. Een paar keer per week is het daar raak. ,,Dan keuren wij afbeeldingen af op basis van onze voorwaarden", aldus Rita Vlastuin van de consumentenservice. Het gaat volgens Vlastuin meestal om beelden van onbedekte geslachtsdelen, afbeeldingen van expliciete seksuele handelingen of symbolen. ,,Soms is de tekst een aanleiding om de afbeelding te weigeren.”

Ook Hema vraagt de klant dan om een andere afbeelding. Daarnaast krijgt het filiaal waar de klant de taart zou ophalen een seintje dat het beeld is afgekeurd. Op die manier kunnen de medewerkers de klant te woord staan. Het advies dat het warenhuis op de site geeft: lever teksten en foto's aan 'waarvan iedereen kan genieten’ en die niet in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde. ‘Voorbeelden van afbeeldingen die niet kunnen zijn onbedekte geslachtsdelen, expliciete seksuele handelingen of symbolen en seksuele, godslasterlijke of discriminerende termen. Ook symbolen die verwijzen naar discriminerende, terroristische of religieuze bewegingen en politieke gezindheid zijn niet welkom’.

Ook bij Gefelicitaart.nl komen zo nu en dan afbeeldingen voorbij die echt niet kunnen. Seksueel getinte afbeeldingen bijvoorbeeld of uitingen waarin Hitler of een andere dictator een rol speelt, aldus Thalith Tamara Warink. Vaak hangt de bakker dan aan de lijn. ,,Wij nemen vervolgens contact op met de klant en proberen een oplossing te bieden.” Het gaat ook een beetje om de nuance, vindt Warink: ,,Het hangt ervan af of het seksueel getint is.”

Taartenwinkel.nl weigert ook af en toe een bestelling. ,,We proberen het altijd te controleren en als een afbeelding van afwijkende zeden is, dan overleggen we met de klant of het anders kan", zegt eigenaar Daan Bancso. Op de site staan geen vereisten voor het beeld vermeld. ,,Als een afbeelding te expliciet is weigeren we we zo'n beeld. We weten niet waar zo'n taart terechtkomt. Je kent de context niet. Maar er zijn ook grenzen.”

De vuistregel is: kun je met zo'n taart aankomen bij een kinderverjaardag? Dan is het oké. Zo niet, dan gaat het feest niet door. Bancso vergelijkt het met een print die je op je werk uit de printer laat komen. Een taart met print moet iets leuks zijn, iets gezelligs, vindt hij. Al voegt hij eraan toe: ,,We zijn Google niet, dus wellicht glipt er weleens iets tussendoor. Het blijft mensenwerk.”

Bij Toptaarten.nl is het proces geautomatiseerd, volgens Edwin van Arkel, een van de eigenaren. In die zin dat de bedrijf achter de site geen controles uitvoert. ,,De taart en de afbeelding sturen we direct door naar de lokale bakker. Die zien pas het ontwerp. Maar ik kan me niet herinneren dat we ooit een incident hebben gehad. We hopen dat iemand bij de bakker erop aanslaat als er een afbeelding binnenkomt die niet door de beugel kan.” Bij een andere site van Van Arkels bedrijf is weleens iets vervelends gebeurd. ,,Bij Topbloemen had iemand rouwbloemen besteld voor iemand die kennelijk werd gehaat. Daar kwamen we gelukkig op tijd achter.”

