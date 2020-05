Terrasjeboeken.nl wil horeca in heel Nederland bedienen

Het is een lokaal initiatief, maar met een beetje mazzel kan het voor heel ons land worden gebruikt. Het idee voor het digitale reserveringssysteem borrelde ruim vijf weken geleden op bij de Oldenzaalse Wissink en zijn 18-jarige dochter Laury. In korte tijd werd een plan van aanpak geschreven. „Vanuit de filosofie: hoe kunnen we de horeca uit het slop trekken?” vertelt Wissink. De site bevat nu terrassen uit acht gemeenten, maar groeit elke dag.



Het concurrerende Boeskooltafel.nl (Oldenzaal heet in carnavalstijd Boeskoolstad) presenteerde vorige week een soortgelijk initiatief, maar Wissink (in het dagelijks leven mede-eigenaar van een installatietechnisch adviesbureau) trekt samen op met de gemeente en de horeca in zijn stad.

Idee wordt omarmd

Quote Onze filosofie was: hoe kunnen we de horeca uit het slop trekken? Jurgen Wissink, Bedenker Terrasjeboeken.nl Het idee legden ze voor aan collega-ondernemer Danny Kuijpers (eigenaar van Tante Annie’s en Ome Hans in dezelfde stad). Die reageerde enthousiast, net als de gemeente en het IT-bedrijf. Een eerste testversie van het platform is inmiddels gepresenteerd aan een groep Oldenzaalse horecaondernemers. Nog deze week wil Wissink zijn systeem aan álle ondernemers laten zien. Met de regio Twente wordt overlegd of het platform een pilotproject kan zijn voor heel Overijssel.

Volledig scherm (L-R) Laurie Wissink, Jurgen Wissink en Marcel Roorda, initatiefnemers terrasjeboeken.nl © Lars Smook

Steun van Heineken

Blij en trots is Wissink op de toezegging van Heineken om het platform bij alle afnemers onder de aandacht te brengen. „Wat ons aanspreekt in terrasjeboeken.nl is dat het zich richt op de potentiële gast die de horeca op een veilige manier wil bezoeken’’, zegt Joey Scipio Blüme van Heineken. ,,Veiligheid en gezondheid binnen de horeca staan bij dit platform centraal. Dit doen ze op een transparante manier, waarbij ze de horecaondernemer ondersteunen.”

Systeem moet landelijk

Horecaondernemers die interesse hebben in dit platform, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor terrasjeboeken.nl, dat gekoppeld is aan het identieke tafeltjeboeken.nl. De digitale service biedt volgens Wissink voordelen voor alle partijen.



„Voor de overheid is dit een mogelijkheid tot crowdcontrol, de gast is verzekerd van een plekje en de horeca heeft inzicht in de bezetting en kan daar personeel op inzetten. We willen dit systeem in heel Nederland wegzetten en die capaciteit is er ook.”

Reserveren

Reserveren is mogelijk een week voordat de terrassen opengaan. Kosten: een euro per boeking, waarvan de helft naar de ondernemer gaat en 25 eurocent naar het platform. Elke ondernemer bepaalt zelf de tijdsblokken waarvoor de klanten kunnen reserveren en aan tafel kunnen blijven zitten.

Quote Concurren­tie houdt ons scherp. Laat het land en de horeca maar beslissen Jurgen Wissink, Bedenker van Terrasjeboeken.nl

Uitgaan van eigen kracht