Thee is iets gezonder dan koffie en zoveel koppen zou je er dagelijks van moeten drinken

Vraag het onsOns panel van deskundigen beantwoordt al je persoonlijke vragen. Over lijf en leden, hart en ziel. Ook een vraag? Mail naar zo@dpgmedia.nl . Deze keer beantwoordt onze expert voedingsdeskundige Karine Hoenderdos de vraag: wat is gezonder, thee of koffie?

Allereerst: koffie en thee zonder suiker zijn, net als water, allebei prima dorstlessers die van nature geen calorieën bevatten, aldus voedingsdeskundige Karine Hoenderdos. ,,Het voordeel van koffie is dat het antioxidanten bevat. Die helpen beschermen tegen bijvoorbeeld hart- en vaatziektes en diabetes mellitus.”

Verder zit er cafeïne in koffie, een stof die je wakker en alert maakt. ,,Het nadeel van cafeïne is dat je bij grote hoeveelheden moeilijker kunt inslapen, dat je er hartkloppingen van kunt krijgen of je gejaagd kunt gaan voelen. De ene persoon is hier gevoeliger voor dan de andere, maar als je maximaal vier koppen koffie per dag drinkt dan zit je nog goed.”



Nog een nadeel van koffie: ongefilterde koffie, zoals espresso, bevat de stoffen cafestol en kahweol, en die kunnen het LDL-cholesterolgehalte van het bloed verhogen.

Hoe zit het dan met thee? Thee bevat ook een vorm van cafeïne, maar veel minder, aldus Hoenderdos. Een milde oppepper dus.,, Bovendien bevat ook thee antioxidanten, die je bloeddruk en het risico op een beroerte verlagen. De Gezondheidsraad vindt thee zó gezond dat de wetenschappers aanbevelen om dagelijks minstens drie koppen thee te drinken.”



,,Dat geldt dan wel alleen voor zwarte en groene thee”, aldus Hoenderdos, ,,want alleen daarin vind je die beschermende antioxidanten. Kruidenthee of rooibosthee heeft dit voordeel niet. Samengevat: koffie en thee zijn allebei gezond, maar thee is nét iets gezonder dan koffie.

Is koffie zonder cafeïne gezond?

Hoe het zit met decaf? Er is een reden waarom die altijd zo’n beetje hetzelfde smaakt, terwijl bij ‘gewone’ koffie heel veel keuze is voor de koffieleut. ,,Die bonen komen allemaal uit een van de drie fabrieken, waar ze in gigantische batches worden ontdaan van de cafeïne”, legt Vincenzo Fogliano, hoogleraar Food Quality & Design aan Wageningen University, uit in dit artikel. Daar lees je ook wat eigenlijk gezonder is: koffie zonder of mét cafeïne.

