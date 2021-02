TikTokker Dylan vermaakt miljoenen kijkers met zijn smerige taarten: ‘Dit lijkt wel een mislukte grafroof’

B. Dylan Hollis is een held in opkomst. Op TikTok dan vooral, waar Dylan, zoals de 25-jarige amateurkok in het dagelijks leven heet, video's publiceert met hele vieze gerechten. Hij laat zich vooral inspireren door oude kookboeken. Inmiddels verzamelde hij zo'n 20 miljoen likes op zijn video's.

Het succes van de kookvideo's begon in het najaar van 2020 toen hij een recept voor ijs deelde dat een half miljoen keer werd bekeken. Een grote hit werd een recept uit het Texas Community Cookbook uit 1969: een gelei van tonijnsalade. ,,Dit recept maakt me aan het huilen, niet de ui”, legt hij tijdens het maken uit. Er moet vrij veel tonijn in. ,,Weten we zeker dat dit recept niet is geschreven door een kat?” Het groene glibberige ding ziet er onappetijtelijk uit. Een hap en hij weet genoeg. ,,Dit is een oorlogsmisdaad.” De video werd een miljoen keer bekeken. Alle video's die over bakken en koken gingen, scoorden daarna eveneens goed.