Tiktokkers scoren met ‘gezonde cola’ waarin ze azijn verwerken

Koken & EtenMassaal wordt op het internet de ‘gezonde cola’ uitgetest: een drankje dat even lekker, maar gezonder dan een gewone Coca-Cola zou zijn. De ingrediënten? Azijn die je normaal in je dressing verwerkt en bruiswater. Niet iedereen is enthousiast.

Het was tiktokker Amanda Jones die het recept op de wereld losliet. ,,Dit smaakt als een echte Coca-Cola. Ik maak geen grapje”, begint ze enthousiast haar video. Met een glas vol ijsblokken, een scheut balsamicoazijn en bruiswater (eventueel met een vruchtsmaakje in) voor zich, vertelt ze hoe je het zelf maakt.



De colavideo was een schot in de roos: in een week tijd werd het 6,3 miljoen keer bekeken.

Lees verder onder de video.

@mandyvjones @LaCroix Sparkling Water ♬ original sound - Amanda Jones Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Even scrollen op het videoplatform en we leren dat heel wat mensen de proef op de som nemen en nippen van hun zelfgemaakte mix. Het eenvoudige brouwsel werd een hype onder de hashtag #healthy coke. En de reacties? Die zijn heel erg verdeeld.



De een zweert bij dit drankje, de ander moet ervan kokhalzen. Zo ook Hoda Kotb, presentatrice van de USA Today-show die de frisdrank op zender uitprobeerde. Ze voegde kersensmaak toe en na die eerste slok sprak haar gezicht boekdelen. ,,Te veel azijn”, concludeert ze.

Over de smaak is er onduidelijkheid. Dat het drankje met azijn op magische wijze opeens zoet smaakt, kun je niet verwachten. Wie wil weten hoe het proeft, gaat het beste zelf aan de slag. Maar wat met de gezondheid? Dit drankje zou een beter alternatief zijn dan een gewone cola, want: minder suiker. Klopt dat wel?

Lees verder onder de video.

Diëtiste en auteur Hella Van Laer: ,,Als het om een kleine scheut balsamicoazijn gaat en het bruiswater met een smaakje geen suikers bevat, is dit veel beter dan een gewone cola. Let wel: je hebt ook balsamicostroop. Die is dikker dan de gewone azijn en daar worden suikers aan toegevoegd. Het lijkt me ook niet lekker als je voor veel azijn kiest, ik zou het subtiel houden.”

,,Er is een interessant boek, De glucose revolutie, waarin de Franse auteur Jessie Inchauspe continu haar bloed met een glucosemeter ging monitoren. In dat boek staat ook te lezen dat wie azijn drinkt voor een zetmeelrijke of suikerrijke maaltijd, dalende bloedglucosewaarden heeft. Dat kan dus nog een voordeel van dit drankje zijn, hoewel ik betwijfel of de kleine hoeveelheden enige invloed zullen hebben.”

Het is beter om gewoon water te drinken als je op zoek bent naar verfrissing, benadrukt Van Laer. ,,Water is puur en bevat bovendien ook geen zuren. Voor wie water niet heel lekker vindt, zijn er nog opties. Probeer wat komkommersliertjes, frambozen of muntblaadjes. En plet die ook een beetje, zodat de aroma’s vrijkomen.”

Lachen maar

,,Of dit drankje gezond is, hangt af van met wat je gaat vergelijken. Ik ben altijd blij als mensen naar alternatieven grijpen voor hun glas frisdrank. Cola bijvoorbeeld is pure suiker en bevat ook veel zuur. Eigenlijk is cola voor alles slecht”, sluit Van Laer af.

Voor de tanden bijvoorbeeld. Maar ook met grote hoeveelheden balsamicoazijn moet je opletten, zegt Mikaela Chinotti, specialist in mondgezondheid, aan de Britse site The Guardian. ,,Het drankje is misschien beter voor de gezondheid, maar niet voor de tanden. De zuurgraad in zowel balsamicoazijn als koolzuurhoudende dranken tast het tandglazuur aan. Daarom zou ik het niet aanraden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.