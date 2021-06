Tip van de professional: zo helpt verhitting meer smaak aan je maaltijden te geven

Het zijn vaak de details die lastig uit te leggen zijn, weet Beuk. En als kookboeken zich eraan wagen wordt het voor de thuiskok vaker ingewikkelder in plaats van duidelijker, vindt hij. In zijn nieuwe kookboek Wayooh! legt Beuk uit hoe je koken makkelijker en toegankelijker maakt.



,,Door verhitten haal je de smaak uit een product omhoog of je verandert de smaak. Maar je kunt ook zorgen voor een fijnere structuur in de mond. Probeer maar eens paprikapoeder of kerriepoeder zo in je mond te stoppen. Ten eerste korrelt het in je mond en is de smaak niet wat we zoeken.”