Titia verzorgt voeding voor spelers FC Twente: 'Sommige spelers zeggen: waarom krijg ik zo weinig?’

Heb je weleens iemand met een eetbui zien aanvallen op een kilo appels of peren? Titia van der Stelt nog nooit. Ze is sportdiëtist en bewegingswetenschapper en snapt als geen ander wat het brein doet als het om eten gaat. „Het zit in ons om zin te hebben in vet en suiker. Ik zou elke dag wel een paar appelgebakjes kunnen eten. Eten is in topsport vaak ook het eerste wat los wordt gelaten. ‘Ik mag nu toch wel een keer een pizza?’ Nee, liever niet.”