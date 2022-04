Tobias zegde baan op om kaas te maken in Colombia: ‘Ik noem het mijn kaaskartel’

Koken & EtenAls Gouwenaar zit de kaascultuur in zijn bloed, maar dat Tobias Rijnsdorp (33) zich ooit Colombiaanse kaasmaker zou mogen noemen, had de Nederlander nooit gedacht. Toch laat hij in 2016 zijn hebben en houwen achter om zijn droom achterna te gaan en een kaasmakerij van de grond te krijgen in Colombia. Nu, ruim vijf jaar later, deelt de ondernemer zijn succesverhaal op LinkedIn .

Achter de burelen bij Heineken, waar Tobias tot 2016 werkt, denkt de Gouwenaar maandenlang weemoedig terug aan Colombia, waar hij als onderdeel van zijn studie in de tropische landbouw stage liep. ,,Ik werkte toen met veel boeren, vooral suikerriet- en koffieboeren, en zag de grote potentie van het vruchtbare Colombiaanse platteland. Veel Europeanen klagen over de kaas in Colombia; ze eten hier vooral verse, zachte kazen, waar volgens de gemiddelde Europeaan weinig smaak aan zit.”



De droom om terug te keren naar het Zuid-Amerikaanse land om daar rijke, Hollandse kazen op de markt te brengen, blijft altijd in zijn achterhoofd zitten.

Totdat Tobias voor een bruiloft weer naar het land afreist, het enthousiasme opborrelt als nooit tevoren en hij besluit om er deze keer écht voor te gaan. Zijn baan bij Nederlands grootste bierbrouwerij zegt hij op voor een carrière in de zuivel – al heeft hij daar op dat moment nog geen kaas van gegeten.

Carrièreswitch

Zijn avontuur begint dan ook niet onder de Zuid-Amerikaanse zon. ,,Ik ben opgegroeid in Gouda, dus ik ging daar eerst kennis opdoen.” In de welbekende kaasregio gaat de twintiger op zoek naar een kaasmaker die hem de kneepjes van het vak wil leren. ,,En zo kwam ik terecht op een leuke boerderij in Oudewater, van de familie Van Vliet, die al sinds 1874 in het vak zit. Deze kaasmakers werden meteen enthousiast van mijn idee.”



Met de nodige vaardigheden onder de knie en het familierecept van Van Vliet op zak, vertrekt Tobias een paar maanden later dan eindelijk naar zijn nieuwe thuis: Monquentiva, een klein dorpje met 120 inwoners, op 3000 meter hoogte in het Colombiaanse Andesgebergte, op twee uur rijden van Bogota.

Het doel van de Nederlander is duidelijk: hij wil de Colombianen kennis laten maken met Goudse kazen, maar minstens zo belangrijk voor hem is de sociale component. ,,Ik wilde een win-winsituatie creëren met lokale boeren.” Via melkcorporaties komt Tobias in contact met kleine melkboeren die in de regio bekendstaan om hun goede melkkwaliteit. ,,Met hen kon ik van start.”

Nieuw thuis

Zelfs wanneer Tobias over een onverharde weg richting zijn nieuwe thuis in het Colombiaanse Andesgebergte rijdt, en een onbegrijpelijk telefoongesprek met het dorpshoofd voert, blijft de Nederlander in zijn plan geloven. ,,Ik had zoiets van: ik ga gewoon kijken hoe dit gaat. En als het niet lukt, ben ik zo weer terug in Nederland.” Bovendien kan de ondernemer op veel steun rekenen. ,,De familie Van Vliet was heel enthousiast over het idee en DGGF (een fonds voor ondernemers in het buitenland, red.) hielp me mijn droom te realiseren door de machines deels te financieren. Daarnaast ondersteunde de melkcorporatie me bij het organisatorische deel, zoals het opleiden van de boeren en veel administratieve taken. Dus ja, ik had er alle vertrouwen in.”

,,Ook denk ik dat ik gewoon heel goed in dit land pas”, gaat Tobias verder. ,,In Nederland kwam ik vaak te laat. Ik had een hekel aan dat planmatige: dat ik dan met vrienden drie weken van tevoren iets moest afspreken. Hier leven mensen van dag tot dag, dat ligt mij goed. Daarnaast zijn de Colombianen een vrolijk en feestelijk volk. Ja, ik ben hier gelukkig.”

Vijf jaar later

Vijf jaar later heeft Tobias acht vrouwen uit het dorp een baan kunnen geven, is hij een tweede kaasmakerij in de buurt van Medellín gestart en heeft hij met vier vrienden zijn eigen raclette-restaurant – op z’n Zwitsers – opgezet. Op het menu schittert uiteraard zijn eigen kaas.



,,En binnenkort komt er een tweede restaurant in de hoofdstad Bogota bij”, vertelt de ondernemer trots. Lachend: ,,Ik noem het mijn kaaskartel. Het geeft ontzettend veel voldoening om werkgelegenheid te creëren in een gebied waar dat zo gewaardeerd wordt, waar ze een deel van de melk nog met paard en wagen komen brengen en twintig jaar geleden nog niet eens elektriciteit hadden.”

Dat hij een bijzonder verhaal te vertellen heeft, blijkt op LinkedIn. Ter ere van het vijfjarige jubileum van zijn kaasmakerij HolaAndes deelt hij op het platform zijn verhaal. Hij kan rekenen op duizenden likes en honderden reacties. ,,Ik ben overdonderd door alle leuke berichten. Ik had nooit verwacht dat mijn verhaal zo viral zou gaan. Inmiddels krijg ik veel reacties van landgenoten die een soortgelijke kaasbusiness willen starten in Midden- of Zuid-Amerika, of die langs willen komen om mijn project te bezoeken. Nou, ik laat met liefde mijn kazen proeven en mijn levensproject in Colombia zien.”

