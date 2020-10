Topdrukte vanavond bij restaurants en cafés: ‘Het is een soort Laatste Avondmaal’

De nieuwste coronamaatregelen zorgen voor topdrukte bij restaurants en cafés. Mensen willen snel nog even uit eten of naar de kroeg, nu het nog kan.

Al sinds vanochtend staat de telefoon roodgloeiend bij restaurant RAW in Tilburg. Ondernemer Leander Willemstein is ontroerd door alle hartverwarmende reacties van mensen die bellen. ,,Dit is zo mooi. Zo veel mensen die op deze laatste avond nog vragen of ze bij ons kunnen komen eten, en ons zo nog een hart onder de riem willen steken. Dat raakt mij echt.”

Willemstein moet iedereen die nu nog een tafeltje voor vanavond wil reserveren teleurstellen. ,,We zitten bomvol, het is een soort Laatste Avondmaal”, zegt hij. Bomvol is het ook weer niet helemaal. Hij heeft in zijn restaurant plek voor 120 mensen, maar mag volgens de coronaregels van twee weken geleden maximaal 30 personen binnen en 40 mensen buiten hebben. ,,En aan die zeventig mensen zitten we.”

Topdrukte

Topdrukte is het vanavond niet alleen bij de Tilburgse restauranthouder. Horecaondernemers in heel het land worden platgebeld door mensen die snel nog even uit eten willen of naar de kroeg. Bij sterrenrestaurant De Kromme Watergang in Hoofdplaat bijvoorbeeld heeft de telefoon vandaag nog niet stilgestaan, vertelt chef-kok Edwin Vinke. ,,We zaten sowieso al vol vanavond, maar mensen vragen wat er gebeurt met reserveringen voor komende weken en zelfs voor de kerstdagen.”

Ook de Rotterdamse horecabaas Herman Hell laat weten blij te zijn met deze onverwachte ‘bonus’. Niet alleen vanwege de omzet, ook vanwege de morele steun die gasten hiermee uitspreken. Hell, eigenaar van onder meer Nieuw Rotterdams Café, Sijf, Van Zanten en het Zalmhuis, verwacht een ‘enorm drukke avond’. ,,Het is een soort Laatste Avondmaal.”

Oproep

Er zijn ook ondernemers die gasten via sociale media oproepen om langs te komen, zoals CLSNGL Food & Drinks in Rotterdam. De horecatent laat via Instagram weten dat het niet wil dat de voorraad in de vuilnisbak belandt en geeft daarom 50 procent korting op alle gerechten.

Bij sommige kroegen gaat de alcohol vandaag ook flink in de aanbieding. Zo ging bij café Bakker in Tilburg om 16.00 uur vanmiddag het happy hour van start, met al het bier voor de helft van de prijs, laat het ook via Instagram weten.

