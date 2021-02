Topman Dirk van den Broek: Verlaag btw op groente en fruit naar 6 procent

Marcel Huizing, algemeen directeur van Dirk van den Broek, weet als geen ander hoe belangrijk het is om gezond te eten. ,,Twaalf jaar geleden woog ik 40 kilo meer dan nu. Vooral door wijzigen van mijn voedselpatroon viel ik veel af. Daarom is het van groot belang dat supermarkten gezond voedsel aanbieden voor een betaalbare prijs. De btw-verhoging die in 2019 inging, is voor groenten en fruit niet meer te verdedigen. Daarom beginnen we de petitie. Het moet mogelijk zijn de politiek te bewegen het tarief terug te zetten op 6 procent.’’

Oproep

Huizing is niet de eerste die roept dat de maatregel die in 2019 werd ingevoerd, moet worden teruggedraaid. Verschillende gezondheids- en consumentenorganisaties pleiten hier al langer voor. Toch vindt hij het belangrijk dat dit geluid ook vanuit de supermarktbranche komt. ,,Ik roep alle supermarkten dan ook op om de petitie via de site detijdisrijp.nl te delen en te ondertekenen. We hebben minstens 40.000 handtekeningen nodig om de lijst aan de Tweede Kamer te overhandigen.’’

Minister Carola Schouten (Landbouw/Voedselveiligheid) roept al jaren dat regelgeving vanuit Brussel de belangrijkste reden is om de btw voor groente en fruit niet te verlagen. Volgens haar is het niet toegestaan, maar dat wordt door Huizing bestreden. ,,Het is mogelijk per land een uitzondering te vragen op dat Europese beleid. Ik ben misschien opportunistisch, maar het kan als we dit met z'n allen willen.’’

Obesitaspolitie

Het verlagen van de prijzen door Dirk van den Broek zelf, ziet Huizing niet als optie. ,,We bieden al scherpe prijzen aan. Alleen zit er een grens aan wat wij met leveranciers kunnen bewerkstelligen in de prijs van groente en fruit. Vandaar dat we de politiek willen bewegen in actie te komen.’’

Om Nederlanders nog meer te stimuleren om gezond eten te kopen, heeft de supermarktketen onder meer het snoep weggehaald bij de kassa's en vervangen door snackgroenten. ,,Ook maken we geen reclame meer voor energiedrankjes. We zijn geen obesitaspolitie, maar alle beetjes helpen.’’

Volledig scherm Marcel Huizing: directeur supermarktketen Dirk van den Broek. © Duco de Vries

