Topman Jumbo vreest dat prijsstijgingen voorlopig nog niet voorbij zijn

Jumbo-topman Frits van Eerd vreest dat de prijzen in de supermarkt de komende tijd nog verder zullen stijgen. ,,We hebben te maken met een heftige buitenwereld. De oorlog in Oekraïne en alle ontwikkelingen op economisch gebied. Daartussen moeten wij ons proberen staande houden.’’

Jumbo zegt dat het ‘maximaal terughoudend’ is om prijsverhogingen door te voeren, maar ‘uiteindelijk moeten we ook onze winstgevendheid in de lucht houden.’ Vooral de kosten voor transport zijn enorm gestegen, aldus Jumbo, dat hoopt de kosten te drukken met onder meer mechanisatie in distributiecentra. Volgens Van Eerd zijn de prijsstijgingen in de winkels in Nederland overigens veel lager dan in het buitenland, onder meer vanwege hevige concurrentie hier.

Maar Jumbo had ook goed nieuws. Het supermarktbedrijf verkoopt nauwelijks minder producten, ondanks de torenhoge inflatie in Nederland. Jumbo ziet wel dat er andere producten worden gekocht, zoals meer huismerken die doorgaans goedkoper zijn dan A-merken.

In het afgelopen halfjaar gingen de prijzen in de supermarkten met gemiddeld 8 procent omhoog, maar Jumbo’s omzet bleef op peil datzelfde halfjaar: een kleine 5,5 miljard euro. Vorig jaar was dat nog net geen 5,4 miljard euro. Daarmee houdt Jumbo hetzelfde niveau aan als tijdens corona met lockdowns en gesloten horeca.

Naast inflatie en toegenomen kosten, werd Jumbo ook getroffen door boerenblokkades. Meerdere distributiecentra werden geblokkeerd door boeren die hun onvrede over de stikstofplannen uitten. ,,Daar is een enorme schade ontstaan’’, aldus Van Eerd. Hij vindt de situatie voor de boeren ‘uitermate vervelend’: ,,Het ondernemerschap van de boeren komt onder druk te staan door de overheid die telkens nieuwe maatregelen neemt. Maar ze moeten niet bij mij op de stoep gaan staan. Wij hebben er geen invloed op. De derving is gigantisch.’’

Veel boeren vragen aandacht voor eerlijke prijs

Veel boeren wijzen erop dat ze best willen produceren met minder vee, maar dat zoiets financieel onhaalbaar is als de prijzen niet veranderen. Veel boeren vragen aandacht voor een eerlijke prijs voor hun product. ,,Wij willen maar één ding en dat is een eerlijk verdienmodel voor onze partners. Maar stel, de prijzen gaan 30 procent omhoog: ik weet niet of de consument dat wel wil betalen.’’

Desondanks vindt Van Eerd wel dat Jumbo een rol heeft, omdat hij zich onderdeel van de keten voelt. ,,Wij willen een eerlijk verdienmodel voor onze partners. Van alle boeren hebben wij met slechts een klein aantal een samenwerking. Voor onze eigen keten maken we daarom zoveel mogelijk duurzame keuzes.‘’

Van Eerd zegt dat de trend naar biologisch en duurzaam onomkeerbaar is. Hij twijfelt wel over het grote aantal keurmerken. ,,Met al onze producten voldoen we al aan allerlei kwaliteitseisen, en dan komen er nog extra eisen bij voor bijvoorbeeld ‘biologisch’. Hierdoor worden de prijzen van die producten hoger. Het zal niet meevallen om een volledig duurzame landbouw op te zetten. Ik weet niet of de consument dat wel kan betalen.’’

