Toprestaurant Noma krijgt eindelijk derde ster van Michelin

Het is al meerdere jaren bekroond met de titel van beste restaurant ter wereld en chef-kok René Redzepi wordt beschouwd als een van de grootste in de huidige gastronomie: restaurant Noma in Kopenhagen kreeg gisteren zijn derde Michelin-ster, na jaren wachten.

Sinds twaalf jaar is het Deense restaurant geclassificeerd met twee sterren (2008-2020) en is het het vlaggenschip van de nieuwe Scandinavische keuken. Ook is het een van de beroemdste restaurants in Europa en de wereld en nu ook een van de twee nieuwe driesterren in Scandinavië. Ook de Noorse vestiging van Maemo, in Oslo, kreeg een derde ster.

Noma wordt beschreven als een “stedelijke oase”, en wordt volgens Michelin bekroond vanwege zijn ‘sterke verbinding met de natuur’ en omdat ‘zijn holistische benadering ongebruikelijke seizoensingrediënten terug te zien is in creatieve en complexe gerechten’, schreef de Michelin-gids in een verklaring.

Het restaurant was gedwongen enkele maanden te sluiten tijdens de Covid-19-crisis, maar dat heeft het restaurant niet geschaad. ,,Het is sterker en krachtiger teruggekomen”, stelt de beroemde gastronomische gids.

De naam is een afkorting van de Deense woorden “nordisk” (Nordic) en “mad” (voedsel). Noma opende in 2003 open aan een kade in het centrum van Kopenhagen en verhuisde in 2018 naar een iets meer afgelegen en bosrijk gebied van de Deense hoofdstad. ,,Het is een van de hoogste bergen in de restaurantwereld”, zei chef-kok Redzepi op Instagram. Hij bedankte alle medewerkers die al twee decennia in het restaurant werken. ,,We hebben het gedaan!”

Vier jaar lang (2010, 2011, 2012 en 2014) is Noma uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld in de ranglijst van Restaurant Magazine en het ontbreken van een derde ster is al lang onderwerp van discussie in de gastronomische scene. Te gewaagd, te visionair, te revolutionair of te wisselens? Met de twee nieuwkomers hebben de Scandinavische landen (Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen en IJsland) nu drie restaurants met drie sterren, met Stockholms Frantzén dat zijn sterren behoudt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.