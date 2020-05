Trekdrop verdwijnt? Fervent dropkoker Pierre Wind verslagen: ‘Dit is een klap in mijn gezicht’

Koken & etenSnoepfabrikant Haribo is gestopt met de productie van trekdrop. Het maken van dit typisch Nederlandse snoep was niet meer rendabel. Fans reageren teleurgesteld, de Haagse kok Pierre Wind voorop. De ‘kokoloog’ gebruikte wel een kilo per week in zijn keuken. ‘Dit maakt me echt verdrietig’.

Haribo heeft begin dit jaar het maken van trekdrop gestaakt. Het ligt nog her en der bij supermarkten en groothandels, maar er rollen geen trekdroppen meer van de lijn. ,,Tot onze spijt hebben we moeten besluiten om te stoppen met dat product’’, meldt Patrick Tax, verantwoordelijk voor de marketing van Haribo in België en Nederland, desgevraagd. Het is een typisch Nederlands product.”

Dat maakt de productie van de lekkernij moeilijke business. ,,Niemand buiten Nederland vindt het lekker’’, schetst Tax, die uitlegt waarom zijn bedrijf de fabricage - die overigens niet op vaderlandse bodem maar in het buitenland plaatsvond - staakt. ,,De machines waren verouderd en aan vervanging toe. De investering is dusdanig groot dat het niet opwoog tegen de baten. We hebben geprobeerd om het bij een andere fabrikant onder te brengen, maar we hebben niemand gevonden. Toen restte ons het onvermijdelijke: ermee stoppen.”

Dat betekent dat de voorraden die winkels nog hebben snel slinken en dat er niets voor in de plaats komt. ,,We maken al zeker drie maanden geen trekdrop meer, maar de houdbaarheid is lang”, aldus Tax. ,,Misschien springt een andere fabrikant ooit nog in het gat.”

Dropbrood

,,Echt waar?” reageert de Haagse ‘kokoloog’ Pierre Wind, die faam maakt met allerlei dropgerechten, telefonisch vol ongeloof. ,,Het zweet breekt me uit. Is het waar? Dat is echt een klap in mijn gezicht. Het heeft mijn kokologie een enorme boost gegegeven.” Wind stelt in restaurant het Trammmhuys kilo’s drop te gebruiken. ,,Niet voor dropsoep, daar zitten andere dropsoorten in. Maar wel voor ons dropbrood, dat elke gast krijgt bij aanvang van de maaltijd. En ik heb dropzout: dat is gedroogde trekdrop die we vermalen en met zout mengen.”

Wind gebruikt trekdrop ook voor dropijs. ,,Het is het ideale middel om mee te koken want het is 100 procent smeltbaar. Ik maak er sushi-achtige gerechten mee. In plaats van zeewier maak ik dan voor desserts een trekdroplaagje eromheen. Ik werk er al mee sinds de jaren 80. Ik ga het echt missen. Ik heb er zoveel profijt van gehad. Hebben ze geen recept voor me? Of de naam van een andere producent? Ongelofelijk is dit.”

Recept

Helaas, meldt Tax. ,,Het recept kunnen we niet delen uit concurrentie-overwegingen. Maar de ingrediënten staan op de verpakking. Ik denk dat meneer Wind slim genoeg is om zelf uit te vinden hoe je het maakt.” ,,Geen recept?” reageert Wind als hij de reactie van Haribo krijgt. ,,Dat is toch schandalig.”

Tegelijkertijd gaan alle radertjes in zijn hoofd draaien. ,,Geef me een week’’, zegt hij voordat hij vrolijk ophangt. ,,Ik ga het zelf maken. Voor mezelf, maar ook voor mensen die trekdrop nu moeten missen.”