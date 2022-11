Truffels alleen te vinden in Italië of Frankrijk? Dexter vindt ze ook gewoon in dit Rotterdamse stadspark

Wat Eten We Vandaag: Bananen­split met Griekse yoghurt en granola

Ontbijten met een dessert, dat is nog eens goed wakker worden. De bananensplit is een klassiek dessert en komt van origine uit Amerika. We zien het herkenbare gerecht vaak terug in films, en dan wordt het afgetopt met rode kersen. Bij deze variant is Griekse yoghurt en granola gebruikt.

