Uien, bonen en aardappelen aan het rotten door zware regenbuien

De zware regen heeft zowel op biologische als gangbare boeren invloed. ,,Als het zo veel regent zoals het de afgelopen drie weken heeft geregend, kan niemand het land op”, vertelt Niels Zuurbier, voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroenten LTO Noord. ,,Het is één grote baggerbende.”

Of het vaker gebeurt deze tijd van het jaar? ,,Nou, niet echt. Er is wel extreem veel water gevallen in deze drie weken.” Het komt wel vaker voor, zegt de Zuurbier. ,,Maar niet dat het zo lang nat is. Alsof je in een moeras staat.” Gewassen die dicht bij de grond worden gerooid, zoals sperziebonen, uien en aardappelen, krijgen door de vochtige grond een groter risico op schimmelinfecties. ,,Een heel perceel broccoli ligt te verrotten vanwege de zware regenval, dus zo lekker gaat het niet.”

Volledig scherm De versie sperziebonen zijn op hun hoogtepunt van kwaliteit. © Klaas Meine De Olde

Vooral in het westen is het al erg lang nat, weet Zuurbier. ,,De kwaliteit gaat achteruit. Onze ijsbergsla gaat ook hard de verkeerde kant op.” Op dit moment zijn ze het gewas aan het oogsten, maar ook dat gaat door de regenval niet makkelijk. ,,Met de trekkers maak je tijdens het rijden diepe sporen, het kost best wat moeite om het product van het land te krijgen.”

Zelf plukken

Biologische boer Klaas Meine De Olde uit Emmeloord teelt sperziebonen, maar ook hij kan door de regen niet met machines het land op om te oogsten. ,,Het is domweg te nat.” En dat terwijl de bonen op dit moment op het hoogtepunt van kwaliteit zijn. Op Facebook plaatste hij een oproep aan mensen om zelf te komen plukken: ,,Omdat we ons product liever bij jou in de vriezer zien, dan dat het doodgaat op het land”, schrijft Meine erbij.

Hij is er de hele dag druk mee, vertelt de boer. Op het toppunt lopen er wel twintig mensen over het perceel. Het zijn vooral mensen met kleine kinderen die herfstvakantie hebben. ,,Er wordt heel positief op gereageerd.” Zijn vrouw vult aan: ,,Vanochtend om 7 uur kwamen de eerste berichten weer dat mensen willen komen plukken.”



Het echtpaar heeft uitgerekend dat er 2.000 emmers geplukt moeten worden wil alles van het land af zijn. ,,We hebben een blad opgehangen waar mensen een streepje op kunnen zetten als ze weer een emmer hebben geplukt. Zo kunnen we in de gaten houden hoe ver we zijn”, vertelt boerin De Olde.

Volledig scherm Alsof je in een moeras staat, zegt Niels Zuurbier. © Eigen foto

5 euro per emmer

Meine vraagt 5 euro per emmer, maar ook mensen die niet in staat zijn dit bedrag op te brengen zijn welkom op het land. ,,We hebben ook meegemaakt dat mensen voorschieten voor anderen die het niet kunnen betalen. Die mensen konden daardoor gratis plukken.”

Meine: ,,De schimmelinfecties in de sperziebonen beginnen wel te komen. Ze kunnen nog een week geplukt worden, en dan is het wel voorbij.” De keuze om met de hand te plukken was bewust, vertelt Meine. ,,We hebben hier een week lang regen gehad, en daar is ongeveer 150 millimeter uitgevallen. Als ik het met grote, zware machines kapot rijd, dan heb ik daar volgend jaar weer last van.”

Nobel

Heel nobel, vindt Zuurbier de beslissing van de Emmeloordse boeren. Hij begrijpt wel waarom Meine en zijn vrouw hiervoor gekozen heeft. ,,Maar wij hebben 60 hectare kool staan. Als wij zeggen kom allemaal maar even een kooltje halen, dan zijn we tot volgend jaar mei bezig.”