Uit eten dit weekend? Lees hier de recensies van restaurants die nét zijn bezocht

Deventer Na een faillissement, doorstart, overlijden van ouders en de coronasluiting, waait er met de verschijning van eigenaar en gastheer Alain Legel een frisse wind door Chez Antoinette in Deventer. De authentieke Portugese keuken is gebleven en smaakt naar meer. Lees hier de recensie van Janske Mollen.

Gouda Bij Unique in Gouda was Hans Pfauth onder de indruk van de gulle hand waarmee de gasten werden voorzien. Niet omdat hij werd herkend als recensent, dat doen ze aan alle tafels. Gastvrijheid zit dit restaurant gewoon in het bloed, schrijft hij.

Driebergen De Vagebond in Driebergen lijkt een dorpskroeg, midden in een woonwijk. Eenmaal over de drempel blijkt dat eigenaar Arno Pont veel meer in huis heeft. Lees hier de recensie.