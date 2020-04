Uiteten en borrelen op het terras, het kan weer (maar alleen voor hotelgasten)

Afgelopen weekend was het dan zover: 11 van de ongeveer 100 hotels openden de deuren, de overige hotels volgen de komende weken. Bij de meeste van die 11 hotels stonden wel meteen de gemeentelijke handhavers en politie op de stoep voor een inspectiebeurt, maar dat verliep volgens directeur Rob Hermans zonder problemen. ,,Nee, we hebben geen aanwijzingen, adviezen of boetes gekregen, alleen maar complimenten.”



Ook klanten waren volgens hem dik tevreden. Het bedrijf heeft dan ook wat grondige ingrepen gedaan om de 1,5 meter afstand in zijn hotels te kunnen waarborgen: ,,We kunnen met zekerheid zeggen dat het veilig is bij ons. We hebben alles zo ingericht dat je nergens in het hotel iemand op een afstand van minder dan 1,5 meter passeert. We hebben het afgekeken van supermarkten en bouwmarkten en ons laten inspireren door andere horecagelegenheden.”