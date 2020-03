Unilever trekt portemonnee in strijd tegen coronavirus

Unilever garandeert dat alle werknemers en contractanten (ruim 100.000) de komende drie maanden in ieder geval hun salaris krijgen doorbetaald. ,,We beschermen iedereen die voor ons werkt in deze moeilijke tijd. Hoe de situatie over drie maanden is, weten we niet. Maar we zijn gelukkig een financieel gezond bedrijf en kunnen wel wat hebben. Het gaat er nu vooral om dat we zekerheid aan onze mensen bieden’’, aldus Hanneke Faber, president global foods & refreshment bij Unilever.