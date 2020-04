Vakbonden verbaasd over voorstel horecabranche: ‘Blijf af van vakantiegeld en pensioenopbouw’

De vakbonden weigeren, volgen KHN, ‘concrete medewerking’. Voorzitter en succesvol horecaondernemer Robèr Willemsen vindt die houding onbegrijpelijk. ,,Juist in deze tijd moeten werkgevers en werknemers samen optrekken’’, zegt Willemsen. ,,Het behoud van banen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen door samen te werken, kunnen we deze crisis doorstaan.”



KHN overlegde tot afgelopen donderdag met de bonden, maar staakt het overleg nu en adviseert de leden om zelf met werknemers in gesprek te gaan. De reactie van de brancheorganisatie wekt verbazing bij de bonden. Die noemen de uitlatingen van KHN ‘onterecht’. ,,Wij moeten ervoor zorgen dat de koopkracht van de werknemers behouden blijft en dat bedrijven blijven bestaan’’, zegt FNV Horeca in een reactie.



,,De werkgevers moeten niet komen met onzalige voorstellen over vakantiegeld en pensioenen”, aldus voorzitter Dick Koerselman. ,,Er is hulp via de NOW-regeling voor de loonkosten en de werkgeverslasten. Als bonden hebben we gezegd dat we gezamenlijk naar minister Koolmees moeten als blijkt dat deze regeling te weinig is voor alle kosten. We moeten dat dan samen met cijfers kunnen aantonen. Maar KHN wilde dat niet.’’