Van eenzame snackbar tot fastfood imperium: Zo legden deze broers de basis voor KFC in Nederland

Op de muur achter hen hangt pontificaal een zwart-witfoto van Harland Sanders (1890-1980). Zijn naam doet misschien geen belletje rinkelen, zijn beeltenis is bekend bij menig kipliefhebber. Want al decennia lang is de-man-met-het-witte-sikje onderdeel van het rood-witte logo van KFC. ,,Onze vader heeft hem nog meegemaakt”, zegt Michel de Kok (61) over de oprichter van de grootste fried chicken-keten ter wereld. ,,Kijk hem in die pannen roeren, dat deden wij vroeger ook. Nu komt er geen pan meer te pas aan gebakken kip.”



Waarom een Amerikaanse keten met uitbreidingsplannen begin jaren 70 juist bij hun vader John de Kok aanklopte? ,,Ze zochten iemand in Europa met verstand van kip”, luidt de verklaring. ,,En mijn vader was toen bedrijfsleider bij de Wienerwald restaurants, die gespecialiseerd waren in kip. Via via kwamen ze bij hem uit.”