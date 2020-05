Van het gas af? Ammenooitniet, zeggen Kitty, Annemarie, Gerard (en vele anderen)

Het onderzoek van het keukenmerk werd uitgevoerd onder duizend Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar. Koken op gas is op dit moment nog steeds populair, laat het onderzoek zien. Slechts vier procent heeft nog nooit op gas gekookt, meldde het Nederlandse keukenmerk ETNA.



Voor sommige kookliefhebbers is koken op inductie of iets anders (behalve hun vertrouwde gasfornuis) geen optie. Het is misschien minder duurzaam, maar een gasfornuis is bijvoorbeeld veel gemakkelijker in gebruik, vindt menig Nederlander.



Zo ook Kitty Verboord (38), die eind 2018 een klusboerderij in Veghel kocht met haar man en vijf kinderen (van nul tot negen jaar). ,,Als we niet meer op gas zouden mogen koken, zou ik daar heel erg van balen’’, zegt ze.