Vandaag 50 jaar geleden opende de eerste McDonald's in Nederland: 'de eerste jaren waren een ramp’

Amsterdam is avocado hoofdstad van Nederland

17 augustus Dankzij corona lieten veel mensen dit jaar hun boodschappen thuisbezorgen. In Amsterdam wilden de meeste mensen avocado's, in Utrecht won de courgette en in Deventer kopen mensen online vooral water zonder prik. Dat blijkt uit cijfers van bezorgconcern Picnic. In Amsterdam wint de avocado, in Utrecht de courgette en in Deventer water zonder prik.