Vandaag is het nationale pindakaasdag: een ‘ode aan de pinda’

Of Nederland gek is van pindakaas? Een hele generatie groeide op met Petje Pitamientje (‘Ik vind het gewoon lekker) en met de schaatsende jongen die op een brug zit te eten (‘een boterham met pindakaas zeker?’) En de generatie van nu kan shoppen in 21 gespecialiseerde pindakaaswinkels. Met die winkels kwam vijf jaar geleden ook nationale pindakaasdag naar Nederland.



Opmerkelijk voor een product dat eigenlijk nog helemaal niet zo lang in Nederland is. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam pindakaas vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaid. De Franse broers Calvé produceerden in 1948 in Delft de eerste potten Calvé pindakaas. Het product mocht geen pindaboter heten omdat die term gereserveerd was voor roomboter. De rest is geschiedenis én slimme marketing: pindakaas werd in de markt gezet als een gezond product, waar kinderen goed van groeien.

Quote We hadden al een nationale pannenkoe­ken­dag, dus ik vond dat pindakaas er ook een moest hebben Michiel Vos, De Pindakaaswinkel

,,Er zitten veel voedingsstoffen in pindakaas. Het lijkt misschien een vet product, maar het zijn goede vetten. En er zitten veel eiwitten in", zegt Michiel Vos, oprichter van De Pindakaaswinkel en initiatiefnemer van de nationale pindakaasdag.

Waarom had Nederland behoefte aan een nationale pindakaasdag?

,,We hadden al een nationale pannenkoekendag, dus ik vond dat pindakaas er ook een moest hebben. Toen zag ik dat die in Amerika al bestond: National Peanut Butterday, elk jaar op 24 januari. Dus dat leek me voor Nederland ook een goede datum. Dit jaar is het de vijfde keer.”

Zijn er nog meer landen waar ze dol zijn op pindaboter, wat het in feite is?

,,Naast Amerika wordt het natuurlijk veel gegeten in Engeland. En opvallend genoeg ook in Indonesië. Je ziet nu dat het in opkomst is in Duitsland, daar is het een beetje onderdeel van de gezondheidscultus. Sporters plaatsen op Instagram dat ze het eten.”

Decennialang was de keus in Nederland vooral tussen gewone pindakaas en pindakaas met nootjes. De Pindakaaswinkel heeft veel verschillende smaken. Wat is populair?

,,Dat verschilt een beetje qua regio. In het zuiden van Nederland gaan ze wat vaker voor zoet: pindakaas met karamel-zeezout. In het noorden en Den Haag is bijvoorbeeld chilipeper/citroengras weer wat populairder.”

Wat vieren we vandaag eigenlijk?

,,Vandaag plaatsen we pindakaas even op een voetstuk. Omdat het gezond is, omdat noten een duurzame voedingsstof zijn en omdat pindakaas gewoon heel erg lekker is. Voor mij is vandaag een ode aan de pinda.”

Volledig scherm Michiel Vos in een Pindakaaswinkel. © Marco Okhuizen

