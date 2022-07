Veel terrasjes gepakt met het goede weer? Hoe kom je snel af van je kater?

Wanneer het goed weer is, drinken we sneller een biertje of een glas wijn. Met een droge mond en een ontregelde maag als gevolg de dag nadien. Toxicoloog Jan Tytgat legt uit welke middelen er zijn om die verschrikkelijke kater sneller te laten verdwijnen. En is er één specifieke soort drank die de kater minder erg maakt?

Het festivalseizoen is al een tijdje bezig en ook de terrassen worden volop getest. Met andere woorden: er wordt weer heel wat gedronken om te klinken op die zomerse dagen en te dansen op de muziek. Maar wat doet die alcohol precies met je lichaam?

,,Wanneer we drinken, komt de alcohol in het bloed vrij en zal onze lever de alcohol afbreken", vertelt toxicoloog Jan Tytgat van de KU in Leuven. Tijdens dat proces komt er een stof vrij die toxisch is: acetaldehyde. Ons lichaam kan daar niet goed tegen, met hoofdpijn tot gevolg. Een teveel aan alcohol manifesteert zich ook in de maag, met misselijkheid of zelfs overgeven tot gevolg. Ten derde is er ook een uitdrogingseffect, want alcohol drijft vocht af. Ook dat leidt tot hoofdpijn.”

Denk je soms dat jouw katers erger zijn dan die van vrienden? Die vlieger gaat niet helemaal op. ,,We zien dat de meesten op dezelfde manier reageren op een alcoholintoxicatie. Sommigen kunnen er iets beter tegen, in het extreemste geval zijn dat alcoholverslaafden. Mensen die allergisch zijn voor bepaalde voedingsbestanddelen in combinatie met alcohol zijn dan weer gevoeliger. Bij een typische kaas- en wijnavond bijvoorbeeld zijn er mensen die meteen hoofdpijn krijgen”, legt professor Tytgat uit.

Quote Een pijnstil­ler tijdens het drinken of voor het slapen mag je echt niet doen. In combinatie met alcohol wordt dat juist extra toxisch voor de lever Toxicoloog Jan Tytgat

Afbraak van alcohol in je bloed versnellen

Als we de afbraak van alcohol kunnen versnellen, zijn we ook sneller van een kater af. Een pijnstiller tijdens het drinken of voor het slapen, helpt dat? ,,Dat mag je echt niet doen. Die paracetamol wordt in de lever ontgift. In combinatie met alcohol wordt dat extra toxisch voor de lever. De dag erna, in de namiddag, kan het wel. Dan is het grootste deel van de alcohol al door de lever verwijderd.”

Op internet worden soms oplossingen met vitaminen en mineralen aangeprezen om meer te kunnen drinken. ,,Zulke middeltjes met vitaminen en suikers zijn vaak duur en het is nooit bewezen dat ze helpen tegen een kater.” Koffie drinken of een koude douche nemen, ook dat wordt aangeraden. Allemaal oplossingen uit fabeltjesland. De baseline is: de kater uitzitten.

Quote Neem pas een paraceta­mol de dag nadat je hebt gedronken, vanaf de middag, dan is het minder toxisch voor de lever Toxicoloog Jan Tytgat

Voorkomen beter dan genezen

Hoeveel kun je het beste nemen? ,,De beste tip is natuurlijk niet drinken”, stelt professor Tytgat. ,,Als je af en toe eens iets wil vieren met alcohol, drink dan met verstand.”

Daarnaast zijn er nog kleine hulpmiddelen die de schade kunnen beperken. ,,Vette voeding, zoals friet, zorgt ervoor dat de opname van alcohol vertraagt. Op die manier krijg je minder hoge bloedconcentraties. Finaal neem je evenveel op, maar op een vertraagde manier. Je lichaam zal dan beter tegen de alcohol kunnen, omdat je het meer tijd gunt om de lagere concentraties af te breken.”

Het beste advies om een kater te voorkomen? Tijdens het uitgaan regelmatig water of frisdrank drinken.

Voor welke drank kies ik het best?

Of je nu voor een goedkoop glaasje wijn kiest of een gin-tonic, dat maakt op zich weinig uit. ,,Alles wordt bepaald door de hoeveelheid alcohol. Ons lichaam reageert puur scheikundig en kijkt naar het molecuul ethanol. Of dat nu uit gin, wijn of bier komt, maakt niet uit. Het is puur de hoeveelheid die telt. Het is ook niet zo dat goedkope dranken sneller een kater geven.”

Er bestaat ook niet echt iets als het perfecte drankje om niet aan te komen. ,,Alcohol heeft een niet te onderschatten invloed op het lichaamsgewicht. Wie twee maanden geen alcohol drinkt, zal zien dat die vermagert”, sluit professor Tytgat af.

Dit doet een maand zonder alcohol met je lichaam:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.