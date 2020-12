Verbrande taart en geschifte crème: Heel Holland Bakt is weer begonnen met kleine rampen

Normaal is de boze buitenwereld ver weg in het populaire bakprogramma Heel Holland Bakt . En ja, de zoektocht naar de meest getalenteerde thuisbakker start gewoontegetrouw bij kasteel Maarsbergen. Het enige verschil met andere jaren: de beroemde witte tent is twee keer zo groot, want de tien bakkers moeten de ruimte hebben. De anderhalvemetersamenleving, net wat u zegt. Het thema was de verleden tijd van ‘kijk’, aldus presentator André van Duin cryptisch. ,,Cake dus.”

Kieken wat 't wordt

Tijdens de eerste opdracht moeten de tien deelnemers een tulband maken, onder toeziend oog van juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. Het valt niet mee. Want garneren is lastig als je tulband nog in de oven moet, omdat hij niet gaar is. Bij Jenny (52), promoot voedingsmiddelen in de supermarkt, lukt het normaal altijd, bezweert ze, maar nu wordt haar baksel maar niet gaar. Ze gaf zich op voor de bakwedstrijd onder het motto KWW: Kieken wat ‘t wordt, maar nu krijgen de zenuwen haar er al bijna onder. ,,Ik baal er erg van", zegt ze als de tulband ook nog eens in de vorm blijft kleven. De smaken vallen ook nog tegen. ,,Jammer", vindt Van der Heijden.

Bij de anderen gaat het beter. ‘Super blij’ is Elizabeth (41), een verpleegkundige, die oorspronkelijk van Aruba komt, met de hare. ,,Fantastisch”, is dan ook het oordeel van Van Beckhoven als die haar tulband beoordeelt.



Die van Daniël (29), die oorspronkelijk uit Oostenrijk komt, is goed gelukt maar niet helemaal gaar. Sabine (34) verrast met de stevige smaak van de perentulband. Die van scrummaster Ellen (32) is aan de droge kant. De smaken van die van Roelof (48) zijn goed, maar glaceren is niet gelukt. Rianne (50) krijgt te horen dat de smaak prima is, maar Van der Heijden mist spanning. Ze mag zichzelf wat meer laten zien.

Quote Het is in elk geval af Jenny De tweede ronde is de technische opdracht: de bakkers moeten Jaffa Cakes bakken. Moeilijk, want het wordt al snel een kliederboel. Ellen heeft geen idee wat ze moet doen en Jenny, die iets goed te maken heeft, vindt het spannend. Elizabeth doet maar wat, roept ze en de Friese grafisch ontwerper Eric (53) moet het maar zien, want ook hij heeft ze nooit gemaakt. Intussen geeft arts-onderzoeker Thijs (30) anderen advies over de kooktijd van de confituur. Fysiotherapeut Chun (28) werkt geconcentreerd door.

,,Wat erg!” roept Ellen wel drie keer. ,,Het is in elk geval af", verzucht Jenny. ,,Beter iets dan niets", vindt thuiskapster Sabine. Ze stond op nummer tien, maar haar baksel was niet zo heel veel slechter dan dat van Ellen. De beste blijken van Elizabeth. ,,Heel tevreden", beschrijft Van Beckhoven. Daniël belandt op plaats twee. Jenny eindigt op de derde plek tot haar grote opluchting. In veel van de koekjes zochten de juryleden vergeefs naar de sinaasappelconfituur, die erin hoorde.

Bij het spektakelstuk op de tweede bakdag moeten de deelnemers zichzelf laten zien. ‘Wie ben ik?’ is de opdracht ,,Ik wil dat we meteen kunnen zien wie hem heeft gemaakt", zegt Van Beckhoven. Dat nemen de bakkers letterlijk. Hun naam, hun hobby's, hun achtergrond: alles trekken ze uit de kast. De meester-patissier helpt her en der iemand om sneller vooruit te komen. Jenny, die haar oven standaard op standje sambal (heet heet heet) zet, heeft dat nodig want haar eerste baksels zijn verbrand én niet gaar. Een bemoedigend woord helpt ook. Ellen is blij dat de botercrème toch redelijk goed gelukt blijkt volgens Van der Heijden.

Chun heeft in Chinese tekens zijn naam geschreven op de taart en er Aziatische smaken in verwerkt. Sabine heeft op haar knalroze taart een chocolade schaar geprikt, waardoor haar beroep in een klap duidelijk is. Roelof zou Pietje Precies moeten zijn, maar Van Beckhoven vindt hem ‘Beetje Precies'. Net niet, dus. Jenny dwingt respect af, omdat ze het bijltje er niet bij neer heeft gegooid. Eric heeft een drumstel gefabriceerd. ,,Heel leuk", vindt Van Beckhoven. De pandansmaak haalt Van der Heijden er niet uit, maar daarvoor moet je er eerst ook op slaan, grapt Van Duin. ,,Pandán!”

Tropische verrassing

De strudel van Daniël krijgt complimenten. Riannes koekjestrommel op een schoolbord bevat iets vreemds, vindt Van der Heijden. Het is de citroen. De tropische verrassing van de Arubaanse Elizabeth maakt Van der Heijden heel vrolijk. De taart heeft het wow-effect. ,,Ik snij hem aan en weer wow", zegt Van Beckhoven. ,,Zoet maar het overheerst niet. Echt goed.” Arts De Vos heeft een vos-in-het-bos gemaakt. Leuk en erg lekker, maar erg netjes is hij niet. Ellen - de Utrechtse Achterhoeker - imponeert met haar nette taart en de spannende kleurtjes. ,,Een minpuntje: de crème is een beetje geschift", concludeert Van Beckhoven.

Het verbaast niemand dat Elizabeth de ster van de eerste aflevering is. Zij krijgt de titel meesterbakker. Ook de vertrekkende deelnemer Jenny is niet verrast dat ze de tent al moet verlaten. ,,Ik ben ook een beetje opgelucht. Ik vond het best heftig.”

Heel Holland Bakt kan tot veel leiden. Deelnemer Jeanette kijkt terug op haar avontuur in de tent:

