Vergeet op een drukke dag niet je vitamine-tussendoortje om 10 uur 's ochtends

Je totaal fit voelen, de hele dag door, op elk moment van de dag, in elke situatie. Kan dat? Is dat haalbaar? Zonder een pilletje te nemen, in wat voor vorm dan ook? Rutger Verhoeff is geen wonderdokter, weet kok Ramon Beuk die bij de huisarts te rade gaat voor advies. Samen maakten ze het boek Lekker Beter . ,,Althans, nu ik volwassen ben, geloof ik daar niet meer in. Maar hij verwonderde me wel. En ik merk dat de dingen die hij me vertelt en waar ik dan gretig gebruik van maak, ook echt uitwerking op me hebben.”

Extra vitaminen voor een werkdag

Het 10 uur-moment is het eetmoment dat we langzaam zien vervagen, merkt Beuk. ,,Na het ontbijten is de lunch vaak ons tweede eetmoment. Maar tussendoor, vooral tijdens een werkdag, kunnen we wel extra vitaminen voor onze weerstand gebruiken. En die haal je gemakkelijk uit de vitaminen in fruit.”



Volgens Verhoeff is vitamine C vooral bekend als ondersteuning van de weerstand. Daarnaast is deze vitamine ook nodig voor de vorming van bindweefsel en de opname van ijzer. Het zit voornamelijk in fruit (citrusvruchten, kiwi’s, aardbeien en bessen), maar ook in heel veel groentesoorten. Een tekort kan zorgen voor een verlaagde weerstand, tragere wondgenezing en verminderde opbouw van bindweefsel (denk aan de scheurbuik van vroeger). ,,Als 10-uurtje kun je een banaan of appel nemen. Maar het kan ook fijn zijn om naar iets uit te kijken waar we zin van krijgen. En nog gezond is ook. Als tussendoortje ofwel 10-uurtje deel ik daarom een simpele zoete cocktail voor je weerstand. En heb je meteen je dagelijkse portie vitamine C binnen.”