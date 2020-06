Verwen jij papa met persoonlijke macarons of liever met een lap vlees? Drie eettips voor Vaderdag

1. Ga uit eten

Verschillende horecagelegenheden spelen in op Vaderdag en hebben speciale arrangementen samengesteld. Brouwerijen, café’s en restaurants organiseren proeverijen, menu’s en borrels waarbij je je vader eens lekker kan verwennen en volstoppen. Een paar voorbeelden zijn restaurant ‘t Binnenhof Paaslo in Overijssel waar je naast allerlei activiteiten ook kunt reserveren voor een high tea, high wine of een high beer. Daarnaast kan papa ook nog een paar rondjes mee in de huifkar, terwijl hij geniet van een exclusief vaderdagdiner.

Houd je vader van een goed stuk vlees op zijn bord? Dan kun je bijvoorbeeld bij CEO in Rotterdam, Black Fox in Nijmegen, The Roast Room in Amsterdam, restaurant Rauw in Amersfoort of de Librije in Zwolle gaan dineren. De meeste restaurants van deze lijst zijn ook nog eens genomineerd of gekozen tot ‘beste vleesrestaurant in Nederland’ door de Restaurant Awards.

Een lekker biefstukje met wat grofzout en rozemarijn.

2. Vier het thuis

Liever niet naar buiten of valt het weer een beetje tegen? Haal dan van tevoren al iets in huis. Zo bieden slijterijen en de supermarkten mooi verpakte bier- of cadeaupakketten aan. Bij Cake 5 Exclusive Cakes en Macarons bieden ze een speciale editie beprinte macarons aan voor Vaderdag, waar je ook nog eens een eigen foto op kunt laten zetten. Daarnaast hebben ze de Cake Away, taartjes in een doosje waar je je eigen prent op kan laten zetten, die je kunt laten thuisbezorgen.

Ander idee: door de coronacrisis zijn veel restaurants met borreldozen en -plateaus begonnen en omdat ze zo goed verkochten er niet meer mee gestopt. Als je met je vader leuk wilt gaan picknicken of heel decadent in de woonkamer wat wilt eten, kun je hem natuurlijk een doosje cadeau doen. Bij Papakketje verzorgen ze bijvoorbeeld doosjes met ontbijt, borrelhapjes en merchandise.

Geef anders een boek: het Ultieme Mannenkoekboek bijvoorbeeld. Recepten mét en zonder vlees. Zo kan je vader de lekkerste burgers, stoofpotjes en nagerechten maken. Er zit een grillhoofdstuk in.

3. Organiseer een barbecue

Zolang het niet gaat stortregenen zit je hiermee wel goed, vooral als papa verder niks meer hoeft te doen en jij lief het vlees - of de groenten - voor hem bereidt. Zo zijn de rollen een keertje omgedraaid. Je kunt alles zelf in huis halen maar sommige slagers en winkels bieden hun eigen barbecuepakketten aan. Bij Arbie's Beachhouse in Berkel-Enschot kun je via hun Facebook stappen ondernemen om zelf een barbecuepakket samen te stellen die daar aan het water voor je wordt gebakken. Mocht dat te ver zijn kun je nog altijd een barbecuepakket laten bezorgen. Barbecue service A-Z zorgt er zelfs voor dat je geen afwas hoeft te doen.