Vijf verdachten opgepakt voor handel in schadelijke kruidenpotjes, doorzoeking in Zaltbommel

Henk Krol begint bed and breakfast in de bossen: 'Mijn speciali­teit? Allerlei soorten eitjes'

22 april Van debatteren over zaken van landsbelang naar het bereiden van ontbijtjes voor gasten. Henk Krol (71), tot voor kort nog Kamerlid, maakt een bijzondere carrièrestap. Samen met zijn verloofde begint hij een bed and breakfast in de bossen bij Best. ,,Ik vind het gewoon leuk, mensen vertroetelen.”