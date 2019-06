Vlaamse ijssalon zet Duvel-ijs met bittere nasmaak op de kaart

,,Je kan het een beetje vergelijken met een sorbet. Maar wie gek is op zoete smaken zal schrikken. De bittere nasmaak zullen bierdrinkers wel kunnen waarderen’’, zegt de ijsmaakster. Haar man Peter Cansse, die op deze drukke warme dagen meedraait in de zaak, is dol op het Duvel-ijs. ,,Het is geen ijs waar je drie bollen van zal bestellen maar wie graag een lekker bier drinkt moet het zeker eens geproefd hebben.” Tanja is na haar Duvel-ijs nog niet klaar met de bijzondere smaken. Ze heeft gemiddeld vijfenzeventig smaken op de kaart staan en ze maakte in het verleden al smurfenijs, Boswandelingijs en ook bloedsinaasappelijs. ,,We maken alles zelf in de ijssalon en soms springen we dan uit de band met onze smaken”, zegt Tanja.