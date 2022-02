Voeding wordt duurder: deze producten stegen het meest in prijs (en het einde is nog niet in zicht)

Boodschappen drukken zwaarder op het budget van consumenten en dat lijkt niet te veranderen komende tijd. Onderzoekers van ABN Amro noemen een verdere stijging van de voedselprijzen ‘onvermijdelijk’. Dat heeft te maken met een aantal factoren, aldus Nadia Menkveld, econoom en samensteller van het onderzoek. Als voorbeelden noemt zij de grondstofprijzen, de verpakkingsprijzen, de vervoerskosten en de energiekosten.



De totale prijsstijging van voeding in januari van dit jaar in vergelijking met vorig jaar is 4,3 procent, aldus cijfers van CBS die Menkveld gebruikt. 2022 zal een onzeker jaar worden voor alle ondernemingen waar eten en drinken een grote rol speelt, aldus de bank. Denk aan horeca, fabrikanten, winkels en broodjeszaken.

Brood: + 4 procent

,,Op de wereldmarkt zie je dat granen duurder zijn geworden en misschien nog duurder gaan worden door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Beide landen zijn graanproducenten.” Als je daarbij optelt dat voor het maken van meel en van brood relatief veel energie nodig is, kun je op je vingers natellen dat aan brood een hoger prijskaartje komt te hangen. Andere kosten die meespelen zijn hogere verpakkings- en arbeidskosten.

Voor een deel nemen fabrikanten - in dit geval de bakkers - de kostenstijgingen nog voor lief. ,,De kosten zijn met 20 tot 30 procent gestegen, maar die stijging zie je nog niet in de prijs in de supermarkt terug”, aldus Menkveld. ,,Er zit een gat tussen de kostenstijgingen en prijsstijgingen in de winkels.”

Margarine: + 10,2 procent Ook bij margarine is een enorme piek te zien. ,,Plantaardige oliën zoals palmolie, zonnebloemolie, sojaolie en koolzaadolie zijn in prijs gestegen”, zegt Menkveld. ,,De gemiddelde wereldmarktprijs voor deze plantaardige oliën staat nu op het hoogste niveau ooit. Alleen al afgelopen maand nam de prijs met 33 procent toe.” Ook bij margarine spelen hogere energieprijzen en verpakkingskosten mee.

Fruit: + 4,8 procent en groente: + 6,3 procent ,,We halen veel groent en fruit uit het buitenland. De importprijzen voor groente en fruit namen in december al met gemiddeld 11 procent toe", legt de ABN Amro-econoom uit. ,,Veel wordt in containers vervoerd zoals avocado’s. De containers zijn door schaarste een stuk duurder geworden. Daarnaast geldt voor Nederlandse groente bijvoorbeeld dat er minder aanbod van tomaten is, omdat de gasprijs zo hoog is en de kassen deels leeg staan. Verder geldt voor akkerbouwproducten zoals aardappelen dat de akkerbouwers hogere kosten hebben van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten dus ook hun prijs verhogen.”

Minder letten op duurzaamheid

Logischerwijs zorgen de hogere prijzen voor ander gedrag. ,,40 tot 55 procent van de consumenten geeft aan een sterkere focus te hebben op prijs ten koste van andere koopmotieven, zoals gemak en duurzaamheid. Zij kopen bijvoorbeeld vaker huismerken. Daarnaast zegt ruim een kwart minder op duurzaamheid te letten als de boodschappen flink duurder worden.”



ABN Amro verwacht dat de productiekosten in 2022 relatief hoog blijven. Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat innovatie en verduurzaming afneemt. De sectorprognose Food 2022-2023 is vandaag gepubliceerd.

Hoe zit het met de boodschappen? Zijn die elke maand duurder? Deze site neemt de proef op de som:

