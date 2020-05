Voedingscentrum: meeste mensen hebben in coronatijd hun eetgewoonten niet aangepast

Vanwege de coronacrisis zitten veel mensen al maanden thuis. Ondanks die grote verandering hebben de meesten van ons slechts kleine veranderingen aangebracht in koop-, kook- en eetgedrag. Dat blijkt uit een enquête van het Voedingscentrum. Wel wassen we vaker onze handen.

Oude gewoonten slijten niet, zo blijkt maar weer eens. In een grote enquête die het Voedingscentrum hield, blijkt dat we qua eten en koken ons gedrag nauwelijks hebben aangepast. Het merendeel (83 procent) van de 1030 deelnemende Nederlanders boven de achttien jaar geeft aan dat zij niet anders zijn gaan eten nadat de coronamaatregelen van kracht werden, zo blijkt uit de enquête die vandaag wordt gepresenteerd. Die overgrote meerderheid eet evenveel als normaal en niet gezonder of ongezonder dan ervoor. Een groot deel (70 procent) zegt daarnaast niet op andere momenten te zijn gaan eten of vaker iets te nemen (73 procent).

Quote Eetgedrag is aangeleerd en ingesleten door de jaren heen Roel Hermans, Voedingscentrum ,,Dat mensen aangeven weinig veranderd te hebben in hun gedrag verbaast ons niet’’, stelt Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. ,,Eetgedrag is aangeleerd en ingesleten door de jaren heen. Ondanks alle maatregelen gaat het gewone leven door en mensen houden dan ook graag vast aan hun gewoonten.’’

Gezonder eten en minder alcohol

Toch zijn er wel wat subtiele veranderingen te zien. Zo geeft een op de tien Nederlanders aan gezonder te eten, omdat zij bijvoorbeeld meer tijd hebben om gezond te koken of de behoefte hebben om hun weerstand te vergroten. Ook geeft een deel aan minder ongezonde verleidingen te ervaren door anderen (bijvoorbeeld geen koekje bij de koffie) of doordat ze niet meer uit eten gaan.



Ook geeft een derde van de deelnemers aan meer op de kilo’s te letten en vijf procent geeft aan actief te zijn gaan afvallen. Ook drinkt een op de vijf mensen nu minder alcohol dan voorheen, bij studenten is dit maar liefst 65 procent.

Betere hygiëne in de keuken

Uit het onderzoek blijkt dat we momenteel vaker en/of beter onze handen wassen voor het koken (70 procent) en eten (65 procent). Bijna de helft van de mensen geeft aan vaker hun groente of fruit te wassen voor het eten. Vooral 65-plussers zijn beter op hun hygiëne gaan letten tijdens het koken.

Doorzetten

Als we deze positieve veranderingen vasthouden, betekent dat volgens Roel Hermans van het Voedingscentrum ‘veel winst’. ,,Meer hygiëne kan leiden tot minder voedselinfecties bijvoorbeeld.’’ Ook op het gebied van gezondheid ziet hij kansen. ,,Houd het gezonder eten en minder alcohol drinken vast: het is gezondheidswinst als je nieuw aangeleerde gewoonten kunt volhouden en een blijvende verandering in je eetgedrag kunt maken.’’

Volledig scherm Zo eten en koken we sinds we thuis moeten blijven. © Voedingscentrum

Moeilijke momenten

Een kleine groep (zeven procent) is juist ongezonder gaan eten door de situatie, vanwege ongezonde eetverleidingen in huis, meer ontspanningsmogelijkheden en verveling. Een vijfde van de deelnemers zegt nu meer te snacken en snoepen, elf procent geeft aan nu meer alcohol te drinken.



,,Deze bevindingen zullen vast óók herkenbaar zijn voor sommige mensen’’, geeft Hermans aan. ,,Ook je eigen thuisomgeving kan prikkelen om ongezond te eten of alcohol te drinken. Als je bijvoorbeeld veel snoep en snacks in huis hebt, is de kans ook groter dat je ervan gaat eten.’’