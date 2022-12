Voedselverspillings-app Too Good to Go gaat boodschappenpakketten thuisbezorgen

Voedselverspillings-app Too Good to Go heeft een overeenkomst gesloten met voedselproducent Unilever en gaat nu boodschappenpakketten thuisbezorgen. Voor de toekomst kondigt Too Good to Go nog meer samenwerkingen aan.

Consumenten kunnen via Too Good to Go voor een sterk verlaagde prijs een ‘magic box’ kopen; een boodschappenpakket dat is gevuld met producten die anders zouden worden weggegooid omdat ze te dichtbij de houdbaarheidsdatum zouden komen.

Voorheen konden klanten die dozen ophalen bij bijvoorbeeld bakkers, hotels of restaurants, maar sinds deze week kunnen klanten er voor kiezen om een pakket thuis te laten bezorgen. Too Good to Go sloot een overeenkomst met voedselproducent Unilever, bekend van onder meer Conimex, Knorr en Unox.

Tenminste 11 producten

Bij Unilever worden producten sinds deze week op pallets verzameld en pallets naar PostNL verstuurd. Daar worden de pakketten samengesteld en naar de klanten gestuurd. De dozen kunnen via een app worden besteld. Een pakket kost 19,99, terwijl de eigenlijk waarde van de doos zo’n 40 euro is. In een pakket zitten tenminste 11 producten.

,,In het oude model konden we alleen winkels, bakkerijen en horeca helpen, maar daar zit niet de grootste verspilling. Ook bij de verwerking, productie en verpakking vindt veel verspilling aan. Daar kunnen we nu ook wat aan doen.’’

Dinsdag werden de eerste 1500 pakketten te koop aangeboden, en die waren diezelfde dag weg. De verwachting is om de eerste maand 10.000 boxen te verkopen. Zeegers: ,,Het vereist soms extra uitleg: in de doos kan ook een pot pindakaas zitten, die nog een maand houdbaar is. Maar dan is er er geen supermarkt die het nog verkoopt.’’

Drukfout

In de nieuwe pakketten kunnen bijvoorbeeld ook producten zitten met een drukfout op het label, of producten van buiten het seizoen. ,,In de eerste doos zat aspergesaus van Knorr, ook beperkt houdbaar, en lastig te verkopen buiten het aspergeseizoen. Ze komen niet meer in de schappen, maar het is nog goed eetbaar. Dan eet dus aspergesaus in december.’’

Zeegers kondigt aan dat meer voedselproducenten zullen aanhaken, ze verwacht deze maand namen van de bedrijven bekend te kunnen maken. Een woordvoerder van Unilever zegt tevreden te zijn met de samenwerking, eerder liep een pilot in Rotterdam al goed. ,,We hebben de afgelopen twee jaar onze voedselverspilling gehalveerd, door kritisch naar onze eigen operatie te kijken en ook samenwerkingen als deze aan te gaan. We werken ook al jarenlang samen met de voedselbank, daar heeft de overeenkomst van Too Good to Go geen invloed op.’’