Voedselwaakhond waarschuwt voor erectiestimulerende honing

Fabrikant Kinder Surprise roept ook producten in Nederland terug na salmonella­be­smet­tin­gen

Ferrero, de fabrikant van Kinder Surprise, laat een aantal producten uit de Nederlandse schappen halen. Er is mogelijk een verband tussen de chocolade die is gemaakt in een Belgische fabriek en salmonella-infecties in Europese landen. In Nederland zijn zeker twee kinderen besmet geraakt met de salmonellabacterie, werd gisteren bekend.

12:08