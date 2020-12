Voorkom dat je te veel eet met kerst: ‘Een crashdieet is nu geen goed idee’

gouden pollepel Gouden Pollepel, de kerstedi­tie: onze werkloze recensent gaat thuis proeven en beoordelen

22 december ,,Zullen we wat leuks doen met kerst en eten?”, appte AD-chef Renske Baars onlangs uw werkloze recensent van De Gouden Pollepel. In samenspraak ontstond het idee een kerstmaaltijd te bestellen bij een van de geplaagde horecaondernemers. Prima plan, te meer omdat ik in de keuken volgens mijn levensgezel een begaafd opwarmer en ontdooier ben.