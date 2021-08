Waarom een ijsje met een houten lepel eten voor sommige mensen verschrikkelijk is

Het liet McFlurry-fans niet onberoerd. Per 1 juni werd de plastic lepel bij het ijs vervangen door een houten exemplaar. ‘Niet te vreten’ en ‘verschrikkelijk’, klinkt het op Twitter. Een vrouw neemt voortaan haar eigen lepel mee. McDonald’s liep een maand vooruit op het verbod op bepaalde producten van wegwerpplastic om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen. Bedrijven moesten op zoek naar alternatieven voor hun plastic bakjes, bestek en rietjes. Het komt de smaak volgens sommige consumenten niet ten goede.

Garmt Dijksterhuis, onderzoeker naar eetbeleving aan de Wageningen Universiteit en Research (WUR) en auteur van Hoe smaakt het?, vergelijkt het met het laatste likje roomijs van een houten stokje. ,,Dat is niet het lekkerste likje.” Het is volgens hem inderdaad mogelijk dat het materiaal van het bestek de smaak wat beïnvloedt. Niet alleen je smaakpapillen bepalen of je iets lekker vindt. ,,Alle zintuigen doen mee.” De temperatuur, hoe hard je moet kauwen, maar ook hoe de structuur voelt op je tong. Dat ruwe van het hout, en van een papieren rietje, vinden we een onaangenaam gevoel. ,,Het past niet goed bij het gladde, romige en vette van het ijs, dat we juist wel prettig vinden.”