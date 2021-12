Waarom er op flessen drank niet op het etiket staat wat erin in zit

Koken & EtenTijdens de feestdagen vloeit de alcohol vaak rijkelijk. Maar wat zit er eigenlijk in zo’n likeurtje, een glaasje wijn of bubbels? Op de fles vind je vaak een mooi verhaal over de herkomst en smaak. Maar wat de ingrediënten en voedingswaarden betreft, tasten consumenten meestal in het duister. De Consumentenbond pleit voor een verplichte etikettering op alcohol.

Informatie over de inhoud van voedingsmiddelen en dranken is wettelijk verplicht voor dranken met minder dan 1,2 procent alcohol. Dat in rode wijn al snel een klontje suiker per glas zit, en een glaasje Baileys ruim twee suikerklontjes en zo’n 4 gram verzadigd vet bevat, vind je dus nooit terug op de fles. Doordat alcoholfabrikanten niet helder zijn over hun producten, is het voor consumenten moeilijk om verschillende soorten met elkaar te vergelijken, aldus de Consumentenbond, die het hoog tijd vindt om dit aan te passen.

Het gehalte aan calorieën, suiker en soms ook verzadigd vet is bij alcohol vaak aan de hoge kant, is te lezen in de nieuwe editie van de Consumentengids van de Consumentenbond. Alcohol zelf bevat al 7 kilocalorieën per gram. Dat zit tussen suiker (met 4 kilocalorieën per gram) en vet (9 kilocalorieën per gram) in. Een glas wijn bevat al snel 80 tot 125 calorieën, een glas Baileys zelfs zo’n 150 calorieën: net zoveel als een Lion-reep of een bruine boterham met kaas.

Quote Wij zetten op onze nieuwe flessen QR-codes die verwijzen naar een ingrediën­ten­de­cla­ra­tie Woordvoerder drankenproducent Hooghoudt

Wijnproducenten doen je graag geloven dat hun klanten een puur en natuurlijk wijntje aan het drinken zijn. De toevoegingen die gepaard gaan met wijn (zoals suiker en andere technologische hulpmiddelen om bijvoorbeeld een minder goede wijn smakelijker te maken of de kwaliteit te kunnen garanderen) willen ze vaak liever niet prijsgeven, schrijft de Consumentenbond.



,,Mensen hebben vaak een geromantiseerd beeld van hoe wijn wordt gemaakt”, vult wijnjournalist Esmee Langereis aan. ,,Net als in voedingsmiddelen worden additieven gebruikt, maar daar is niet iedereen zich van bewust. Een waslijst met toevoegingen achterop de wijnfles zou consumenten weleens kunnen afschrikken.”

Alcoholpercentage en allergenen zijn wel verplicht

Wat je op een fles alcoholhoudende drank wel altijd terugvindt, zijn het alcoholpercentage en de meest voorkomende allergenen, zoals sulfiet. Dat kan van nature in witte wijn zitten, maar het kan ook toegevoegd zijn om de houdbaarheid te verhogen.

Bier is een uitzondering: drinkers vinden op de verpakking vaak wel een ingrediëntenlijst en de voedingswaarden. De fabrikant van whiskylikeur Baileys zet het gebruik van hulpstoffen op de fles, maar deze informatie staat er alleen in het Duits en Deens op. Voedingswaarde-informatie, zoals het vet- en suikergehalte, is weer niet vermeld.

In Van Hooghoudt-jenever worden drie soorten suiker gebruikt: honing, glucose-fructosestroop en suiker. Het etiket maakt alleen melding van ‘subtiele tonen van jeneverbes en honing’, aldus de Consumentenbond. ,,Het is niet dat we het niet willen, maar we zijn het wettelijk niet verplicht om de ingrediënten erop te zetten”, aldus een woordvoerder van Van Hooghoudt. ,,Wij zetten op onze nieuwe flessen QR-codes die verwijzen naar een ingrediëntendeclaratie. We kiezen ervoor om tekst op het etiket te zetten waarin we de verschillende ingrediënten benoemen en we leggen daar dan het verhaal van het product uit.”

Transparantie is belangrijk

Ook de Europese consumentenorganisatie Beuc pleit voor volwaardige informatie op het etiket en de Europese Commissie wil dat dit verplicht wordt. Informatie over voedingswaarde en de samenstelling van alcoholische dranken is nu meestal alleen online te verkrijgen. ‘De Europese Commissie wil dat op alcoholische dranken uiterlijk in 2023 verplicht de ingrediënten, voedingswaarden en een gezondheidswaarschuwing staan’, schrijft voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum in een column. ‘Een goede zaak wat mij betreft!’

,,Transparantie is cruciaal”, vindt ook Langereis. ,,Om te beginnen zou er een ingrediëntenlijst op het etiket moeten komen. Als je weet wat er in je wijn zit, kun je voor jezelf beslissen of je hem wilt kopen. Daarbij moet wel goede voorlichting gegeven worden, want additieven zijn niet per definitie slecht. Wat een wijn ons waard is, kunnen we dan bepalen aan de hand van de smaak, emotie en kennis over waar, hoe, door wie en waarmee hij gemaakt is.”

