Waarom het tussen je oren zit dat je gelukkig wordt van ongezond eten en drinken

Dit restaurant houdt deuren in januari gesloten: ‘Ze hebben in Den Haag niet door wat ze veroorza­ken’

Liever doet hij het niet, maar een simpele rekensom leert Mark Fox dat hij de deuren van zijn Restaurant Fox in Denekamp (Twente) in de maand januari beter gesloten kan houden. Door de torenhoge energieprijzen is het verlies groter wanneer hij wél opent, dan wanneer hij dat niet doet.

5 januari