Waarom is een biertje op het terras ineens duurder geworden?

Op de meeste terrassen is een biertje ineens duurder geworden: hebben kroegbazen de heropening van terrassen aangegrepen om hun zakken extra te vullen?

Ondernemers in de ‘natte horeca’ (zaken die drijven op drankomzet) zitten al tijden in zwaar weer door de coronacrisis en vormen één van de hardst getroffen groepen in economisch opzicht. De afgelopen dertien maanden kwam daar veel te weinig omzet binnen. Bovendien hebben alle grote brouwerijen de bierprijzen verhoogd (variërend van 2,7 tot 3,9 procent). De term ‘zakkenvullen’ is volgens horecaondernemer Mark Corporaal van Stadscafé Blij en De Hap en Tapkamer dan ook misplaatst. ,,Door de huidige situatie in combinatie met de stijging van inkoopprijzen ontkwamen we er niet aan om die verhoging door te berekenen.’’