Waarom je beter een rode dan een groene appel kunt eten

Koken & etenBehalve qua kleur, structuur en smaak verschillen rode en groene appels ook in voedingswaarde. Wil je de meest gezonde keuze maken? Dan is het slim om voor de rode variant te gaan. Gezondheidsjournalist Tijn Elferink legt uit waarom.

Appels zijn erg geliefd bij Nederlanders. Elk jaar eten we er met zijn allen 725 miljoen, aldus de schoolfruitsite van de Europese Unie. Volgens het RIVM eten we ook graag bananen, maar appels staan bovenaan de lijst met favoriete en meest gegeten fruitsoorten.

,,Appels zijn één van de meest onderschatte vruchten”, vertelt de gezondheidsjournalist. ,,We denken vaak niet veel bijzonders bij een appel, maar zijn ondertussen lyrisch over allerlei soorten superfoods. Maar een appel doet niet onder voor een superfood als je naar de feiten kijkt. Twee appels per dag hebben bijvoorbeeld al een effect bij het verlagen van je LDL-cholesterol.” LDL-cholesterol is een risicofactor voor slagaderziekte, aldus de cardiologensite Hartwijzer.

Voedingsvezels

Quote Twee appels per dag hebben al een effect bij het verlagen van je LDL-choleste­rol Tijn Elferink Rode appels blijken daarnaast aanzienlijk meer voedingsvezels te bevatten dan groene, legt Elferink uit. ,,Dit scheelt zo’n 10 tot 18 procent. Wanneer je kijkt naar de pectinevezels, een type voedingsvezel, dan bevatten rode appels daar zelfs tot een derde meer van.” Om al die voedingsvezels binnen te krijgen, moet je je appel overigens niet schillen. ,,De helft van de hoeveelheid voedingsvezels zit in de schil. Wanneer je je appel schilt loop je voedingsstoffen mis”, aldus Elferink.

Schillen

Wetenschappers hebben nog niet achterhaald waar de vitaminen zich in de appels bevinden. Wel is er vastgesteld dat het schillen van een appel effect heeft op het aantal vitaminen dat we binnenkrijgen. ,,Na het schillen verdwijnt, naast voedingsvezels, dertien procent van de vitamine C en twintig procent van het magnesium.”

Uit angst voor bestrijdingsmiddelen blijven we toch vaak de appels schillen, denkt Elferink. ,,De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen is in Nederland echter verwaarloosbaar klein. Daarbij gaan bestrijdingsmiddelen deels gewoon door de schil heen. Al zou je een appel of andere vrucht schillen om de bestrijdingsmiddelen te verwijderen, dan zal dat met schillen alleen niet lukken. Als je bestrijdingsmiddelen geen prettig idee vindt, kun je biologisch fruit kopen.”