Waarom je even moet checken of je morgen je koekjes en taart mag verkopen op de vrijmarkt

Koken & EtenIn het hele land verkopen kinderen en volwassenen morgen de spullen van hun zolder, uit hun kelder of hun schuur vanaf een kleedje. Maar wat als je geen gebruikt speelgoed of puzzels, maar zelfgemaakte etenswaren wilt verkopen? Dat mag lang niet altijd. 'Veel gemeenten zeggen: doe maar niet'.

Liedjes spelen of je dwarsfluit, een tombola houden of je oude speelgoed verkopen. Op Koningsdag mogen we morgen weer los. Een leuke manier om een centje bij te verdienen, maar als je van plan bent om nog honderd cupcakes te bakken vanavond, dan moet je even opletten.

Het verkopen van etenswaren is lang niet overal toegestaan, aldus Lex Benden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. ,,Het hangt ervan af of je wilt verkopen als particulier of als bedrijf. Bedrijven zijn gebonden aan allerlei regels als ze voedingsmiddelen verkopen.”

Voor particulieren zijn er geen landelijke regels, maar bepaalt het gemeentebestuur zelf of de verkoop is toegestaan. Het hangt er maar net vanaf waar je woont of je je lekkers kunt verkopen, aldus Benden. Amsterdam stelt de verkoop van particulieren bijvoorbeeld niet toe. ,,Heel veel gemeenten zeggen: doe maar niet”, weet Benden. ,,Zeker als het om bederfelijke waren gaat. Die gemeentes zeggen: we willen dat het feest blijft.”

Particulieren moeten zich dus ook aan regels houden. Die regels vind je hier.

Quote Het is anders of je met duizend bakjes aardbeien komt of je bent een kind dat pakketjes met snoep of ranja verkoopt Tjeerd van der Zwan

Geven is anders dan verkopen

Het klinkt misschien gek: je mag je buren wel cakejes geven die je zelf hebt gebakken, maar als je ze verkoopt dan gelden er andere regels. ,,Als je buren ziek worden na een etentje bij jou thuis dan is het anders dan als je ze het eten hebt verkocht. Dan heb je een extra probleem.”

Toch zal het toezicht niet overal even streng zijn. Zo zegt Tjeerd van der Zwan, de burgemeester van Heerenveen dat de gemeente ‘normaal’ zal doen. ,,Het is anders of je met duizend bakjes aardbeien komt of je bent een kind dat pakketjes met snoep of ranja verkoopt. Dan gaan we echt niet met een boa erheen en zeggen: pak in die spullen.”

Geen rare fratsen in zijn gemeente, belooft Van der Zwan. ,,We doen normaal. In de geest van het feest.”

