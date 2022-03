Waarom je het best verschillende tassen mee kunt nemen naar de supermarkt

VideoDe supermarkt is vaak het eerste moment waarop je in aanraking komt met het eten en drinken dat je in huis haalt. Maar waar let je op als je dit zo veilig mogelijk wil doen? Een aantal tips ter verbetering.

,,Koop of pak gekoelde producten pas als laatste in de winkel en berg ze thuis als eerste op”, begint Kathelijn van Elk, impactmanager bij Too Good To Go, een app waar je overgebleven eten kan kopen van bedrijven. ,,Daardoor zijn ze zo kort mogelijk uit de koeling. Kijk ook naar de te gebruiken tot-datum van bederfelijke producten, bijvoorbeeld verse vis of vlees. Ga je dat product pas later gebruiken? Bedenk dan of je het thuis kan invriezen of pas je planning aan.”

,,Bederfelijke producten bewaar je in de koelkast of in de vriezer”, aldus Van Elk. ,,De ideale koelkasttemperatuur is 4 graden. Goed om te weten: bederfelijke producten (met een tgt-datum) hebben op de verpakking staan hoe je ze het beste kunt bewaren.”

,,Als een product opwarmt, kunnen er makkelijk bacteriën in groeien”, weet Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen Universiteit. ,,Maar je warmt ook de koelkast en de producten daarin op, laat ze daarom niet te lang buiten de koelkast. Het is ook goed om verschillende tassen mee te nemen: een voor gekoelde en bevroren producten, en een voor producten op kamertemperatuur. Voor gekoelde producten kun je ook een koeltas gebruiken.”

Volledig scherm Vrouw doet boodschappen. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Quote Ik zeg altijd: te gebruiken tot, dat is echt een gebod Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie Denk er ook aan om de verpakking van een product van tevoren te checken op beschadigingen, tipt Lolkje de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Vooral bij producten uit de koeling is dit erg belangrijk. Als er een scheurtje in de vleesverpakking zit kan er lucht bij komen en kan het vlees sneller bederven. Ook kan er vocht uitlopen en op je andere eten terechtkomen.”

Verschil tussen tgt en tht

Wat is eigenlijk het verschil tussen een tgt- en tht-datum? ,,Tien procent van het verspilde eten in Europa is gerelateerd aan houdbaarheidsdata, dus het is goed om te weten wat het verschil tussen deze twee is”, stelt Van Elk. ,,De te-gebruiken-tot-datum (tgt) geeft de uiterste consumptiedatum aan en staat op producten die snel bederven. Deze producten moet je dus eten (of invriezen) voor of op de datum. Na de tgt-datum is het product niet meer veilig om te eten. De tenminste-houdbaar-tot-datum (tht) gaat over de kwaliteit van het product. De producent garandeert de kwaliteit tot deze datum, maar vaak is het nog lang na de datum lekker.”

De tgt-datum is dus gerelateerd aan veiligheid. Zwietering: ,,Ik zeg altijd: te gebruiken tot, dat is echt een gebod. Te gebruiken tot staat op een groot scala aan producten, bijvoorbeeld yoghurt, kaas en gepasteuriseerde melk. Daar staat wel op dat je het gekoeld, bij minder dan 7 graden (het liefst 4 graden) moet bewaren. Die zet je dus altijd in de koelkast.”

Volledig scherm In de winkel kun je het best de koele producten het laatst in je wagen doen. © Getty Images

Tht-producten zoals gesteriliseerde melk of conservenblikken moeten pas na opening gekoeld bewaard worden. ,,De houdbaarheid op die tht-datum is zelfs één of twee jaar. Het product blijft microbiologisch en qua veiligheid onbeperkt houdbaar. Langzaamaan kan het wel wat verkleuren en kan de kwaliteit wat achteruitgaan”, zegt Zwietering.



Je hebt ook producten die je koel, droog en donker moet bewaren. ,,Je moet bijna een neerlandicus zijn om dit goed te volgen, want dit is weer anders dan gekoeld bewaren. Deze producten moet je niet in de zon of een warme ruimte zetten, bijvoorbeeld meel of olijfolie. Door de zon kunnen ze sneller bederven, verkleuren en ranzig worden, waardoor het een vieze geur krijgt. Je bewaart ze het beste in een keukenkastje of de kelder.”

