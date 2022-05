Waarom je vlug je lege flessen en kratten moet inleveren (als je bier wilt blijven drinken)

Koken & EtenMet de zomer in aantocht vrezen bierbrouwers in Duitsland een nijpend tekort aan kratten en flesjes. De productie blijft achter vanwege sterk gestegen energieprijzen. Lege flessen en kratten moeten daarom snel ingeleverd worden, bepleiten de brouwers. De problemen spelen ook in Nederland.