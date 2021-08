Waarom ligt de ene maaltijd als een baksteen op je maag en voelt de andere zo licht als een veertje?

Vaak last van een zwaar gevoel in je buik of op zoek naar een maaltijd die niet als een baksteen op je maag ligt? Dan wil je waarschijnlijk iets licht verteerbaars. Maar wat betekent dat eigenlijk en welk eten is ‘licht’? ,,Licht verteerbaar is een term die je vaak hoort of leest, maar die voedingswetenschappers niet gebruiken. Wij spreken liever over verblijftijd in de maag, caloriedichtheid of over het vet- of vezelgehalte van een maaltijd", legt voedseldeskkundige Nicole de Roos uit.