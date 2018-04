Waarom Nederlandse bierfestivals als paddenstoelen uit de grond schieten

Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is in tien jaar explosief gestegen als gevolg van deze groeiende interesse in bier en bierfestivals, zegt Maik van Weerd, oprichter van Bierfestival Groningen, dit jaar tussen 11 en 15 april. ,,Bij de eerste editie waren er slechts een paar Nederlandse brouwers, de rest was Belgisch. Van die paar Nederlandse brouwers lieten toen ook nog eens de helft het bier in België brouwen. Nu brouwt het overgrote deel Nederlandse brouwerijen ook daadwerkelijk in Nederland en dit is ook een mooie ontwikkeling."