Waarom veel supermarkten momenteel geen broccoli hebben

Voor wie het nog niet had gemerkt: in veel supermarkten in Nederland is broccoli al een tijdje niet of nauwelijks verkrijgbaar. De oorzaak daarvan blijkt in de weersomstandigheden van de afgelopen weken te liggen.

,,De broccoli is op”, kregen klanten van AH- en Lidl-vestigingen in de Rotterdamse wijken Crooswijk en Kralingen de afgelopen dagen als antwoord op hun vraag waar ze de verse groene stronken konden vinden. Gisteravond was de groente nog altijd niet te vinden in de schappen.

Navraag leert dat het tekort niet plaatselijk of regionaal is, maar landelijk. ,,Met name in week 28 (8-15 juli) hadden we beschikbaarheidsproblemen’’, bevestigt woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn. ,,Sinds deze week is de beschikbaarheid weer aan het verbeteren en leveren wij steeds meer aan winkels uit.’’

Versneden

Het tekort aan broccoli is volgens haar veroorzaakt door een bijzonder regenachtige periode in juni, gevolgd door extreem warm weer aan het eind van de maand. ,,Daardoor groeide er geen of een stuk minder broccoli en was die niet verkrijgbaar. De broccoli die er wél was, gebruikten we voor groentegemak (producten waar gesneden broccoli in zit).’’



Broccoli gedijt niet goed bij schommelingen in vocht en temperatuur, leert de website van Groei&Bloei. Niet zo gek dat de groente het lastig had na het buitengewoon natte begin van de maand juni, en de daaropvolgende uitzonderlijke hitte.

Het probleem was volgens Van den Brandhof zichtbaar in de gehele Nederlandse markt. Supermarktketen Lidl reageert verbaasd, bij monde van Felicity Nieman: ,,Wij hebben geen leveringsproblemen met broccoli.” Waarom in Rotterdam dan de schappen leeg waren? ,,De conclusie is dat de broccoli op was en blijkbaar een populaire groente is.”