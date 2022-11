Waarom veganisten niet de meeste vegan producten uit de supermarkt kopen (en wie dan wel)

Koken & EtenHet ene na het andere vegan restaurant opent de deuren en je supermarkt heeft een groeiend aanbod aan vegan producten. In kookboekenland is de berg boeken met 'vegan’ en ‘plantaardig’ enorm. Toch is maar een heel klein gedeelte van de Nederlanders veganist. Hoe zit dat?

Karin Hamersma ziet het in haar boekwinkel. ,,Ik zie een enorme groei in het aantal boeken over vegan eten", vertelt de eigenaresse van Mevrouw Hamersma. ,,Ruim zeven jaar geleden, toen ik begon, had ik drie of vier vegan titels, nu een plank vol.” Ook de kookworkshops bij haar in de winkel draaien steeds vaker om zuiver plantaardige maaltijden. Die populariteit kan te maken hebben met de locatie van de winkel: in Amsterdam.

Precieze cijfers over het aantal groenteboeken ontbreken. Zo’n 3 procent van alle verkochte kookboeken in 2021 kreeg het label vegetarisch (dus niet vegan), meldt CPNB desgevraagd. Lastig is wel: dat label gaat zowel op boeken met vegan recepten op boeken met vegetarische recepten.



Dat is nogal een verschil, want veganisme is breder dan alleen ‘geen vlees eten’. Veganisten eten helemaal niets waarvoor dieren zijn gebruikt (denk aan melk en eieren) én ze streven breder naar een beter dierenwelzijn. Zo zullen ze niet naar een dolfinarium, circus of dierentuin gaan. ,,Het is een lifestyle”, zoals Hamersma het omschrijft. Zo gaan ze niet naar een dolfinarium, circus of dierentuin. ,,Het is een lifestyle", zoals Hamersma het omschrijft.

Het aantal verkochte kookboeken met vega als label lijkt iets toe te nemen tussen 2019 en 2021, meldt de woordvoerder van CPNB. Er is één grote maar: uitgevers mogen namelijk zelf bepalen welk label ze hun boek geven. Dat kan ertoe leiden dat uitgevers uit marketingoverwegingen een boek niet in de hoek vega scharen maar het bijvoorbeeld in de categorie ‘eten en drinken algemeen’ plaatsen.

Nog een laatste disclaimer: CPNB heeft geen zicht heeft op alle verkooppunten van boeken. Toch is duidelijk: vegan nu zichtbaarder dan ooit. Niet alleen in de kookboekenwinkels komt je de kreet ‘vegan’ tegen. In de supermarkt puilen de schappen uit van ‘zuiver plantaardige’ producent. Albert Heijn meldde zelf eerder dit jaar een assortiment van duizend producten te verkopen dat je als vegan kunt bestempelen. Het zijn er inmiddels meer dan dat. Het lijkt of een veganistisch eetpatroon behoorlijk ingeburgerd raakt in ons land.

Hoeveel Nederlanders zijn veganist?

Toch is de groep mensen veganisten behoorlijk stabiel, aldus Emile Dingemans, voorzitter van de Vereniging voor Veganisme. Niet dat er precieze cijfers zijn te geven, geeft hij onmiddellijk toe. Want wie besluit vegan te gaan eten (en leven) hoeft zich tenslotte niet te melden bij een loket of zich in te schrijven bij de club. Er zijn wel schattingen. ,,Bij de laatste schatting in 2020 kwamen we bij een conservatieve schatting uit op 150.000”, zegt Dingemans.



Een recent onderzoek van ProVeg kwam volgens de voorzitter uit op een percentage van tussen de 1 en 2 procent van de bevolking. Dat betekent dat er tussen de 170.000 en 340.000 Nederlanders alleen maar planten eten. De veganistenvereniging groeit wel enorm. ,,Om een idee te geven", zegt Dingemans. ,,In 2004 hadden zo'n 300 leden, nu 4400.”

,,Er gaat serieus geld naar reclame voor vegan producten”, ziet Sandy Hogendoorn van Mediplus. Het mediabureau heeft toegang tot cijfers Nielsen over de mediabestedingen op tv, radio, dagbladen, magazines, vaktijdschriften, buitenreclame en bioscoop. ,,Uit de cijfers is op te maken dat er de afgelopen jaren een duidelijke stijging is van het bruto mediabestedingsaandeel van campagnes met ‘vegan’ of ‘plantaardig’ in de Creative ID. Dat is de beschrijving van de campagne. In 2021 is het aandeel verdubbeld ten opzichte van 2020. De eerste drie kwartalen van dit jaar zijn de bestedingen zelfs verviervoudigd ten opzichte van heel 2021.”



Ook bij de advertentiebudgetten kun je niet met één druk op de knop precieze cijfers te krijgen, vertelt Hogendoorn. Ten eerste gaat Nielsen uit van brutobestedingen. Die zijn gebaseerd op de tarieven die uitgevers publiceren en die kunnen afwijken van de werkelijke tarieven, legt researcher Hogendoorn uit. ,,Bovendien kunnen wij niet filteren op vegan of plantaardig.”

Wat zij wel deed op verzoek van deze site: kijken in het databestand naar campagnes die het woord vegan of plantaardig gebruiken. ,,Vaak staat dat in de omschrijving van de campagne, die wij Creative ID noemen. Daar vind je bijvoorbeeld ‘Verrassend vegan’.” Dit sluit producenten deels uit. Dan gaat het om bedrijven die alleen vegan werken zoals Oatly. Dat maakt zuivelvervangers, maar neemt het woord ‘vegan’ niet altijd in de Creative ID op.”



,,Ik zie wel dat er flinke groei is, ook al zijn er kanttekeningen bij te maken: van bijna 1 miljoen euro in 2019 tot 2,6 miljoen euro in 2021. En voor dit jaar zien we voor de eerste drie kwartalen ruim 8 miljoen euro. Vegan is echt upcoming.”

De site Vegan Wiki houdt een lijst bij van vegan producten. De teller staat op 7598 producten, zie Pablo Moleman. ,,En onderzoeksbureau Mintel ziet wereldwijd tussen 2015 en 2021 een groei van 700 procent in het aantal producten dat gelanceerd wordt met een plant based claim", aldus Moleman.



Voor buiten de deur eten geldt dat het aantal vega(n) restaurants groeit. ,,Het meest complete overzicht van vegan restaurants is van Happy Cow. In Nederland hebben ze momenteel in hun database 204 restaurants die 100 procent vegan zijn, met vegetarische restaurants erbij zijn het er 432.”

Blijft de vraag: voor wie zijn die producten? Dat weet Pablo Moleman van ProVeg wel. ,,Tachtig procent van de vegan producten wordt gekocht door flexitariërs. Dat komt vooral doordat het aantal veganisten klein is en de groep flexitariërs groeit alleen maar.”

Uit een recente enquête onder 1000 Nederlanders blijkt dat de groep die zichzelf flexitariërs het grootst is (48 procent). 5 procent van de inwoners noemt zich volgens Euromonitor zelf vegetariër en 2 procent veganist. In ons land loopt de jongere doelgroep voorop: in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar oud zijn er tweeëneenhalf keer zoveel vegetariërs (12 procent) en veganisten (5 procent).

Dat is 'absoluut goed nieuws’ vindt Moleman. ,,Want de vraag is hoe je de consumptie van vlees en dierlijke producten het snelst verlaagt. Dat kun je doen door het kleine groepje veganisten te laten groeien. Of door de veel grotere groep mensen die minder vlees en dierlijke producten eet te laten groeien. Dat laatste werkt waarschijnlijk beter. Alle flexitariërs die minder vlees eten, dragen meer bij aan de vermindering van de vleesconsumptie dan alle veganisten bij elkaar.”

Elke dag vlees eten is helemaal niet nodig, zegt het Voedingscentrum. Ook niet voor kinderen, aldus Ouders van Nu. Maar hoeveel heeft een kind dan wel nodig?

