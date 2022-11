Waarom verkopen supermarkten appels uit Nieuw-Zeeland terwijl ze om de hoek groeien?

Mijn mond viel open toen ik in de Jumbo ontdekte hoeveel soorten appels worden geïmporteerd. Granny Smith uit Nieuw-Zeeland, Pink Lady uit Chili en Fuji uit Zuid-Afrika. Appels die tienduizenden vervuilende kilometers hebben afgelegd.

Nederlandse appels uit de Betuwe leggen hooguit enkele tientallen kilometers af. En ze zijn er volop; het oogstseizoen is net afgesloten. Zelfs nu de oogst dit jaar iets tegenviel, vooral Elstar-appels hadden te lijden onder de droge en warme zomer. Toch haalden telers dit jaar 236 miljoen kilo appels van hun bomen, waarvan 89 miljoen kilo Elstar-appels.

Zo veel appels eten we niet in een keer op. Daarom slaan telers appels op in speciale koelhuizen. Het is er niet alleen koud, ook wordt zuurstof weggepompt waardoor appels langer houdbaar zijn. Het voordeel is dat we het hele jaar verse appels hebben. Het nadeel is dat die koelhuizen energie slurpen. Nog een reden om eerst onze Nederlandse appels op te eten.

Aan de schandpaal

Natuurlijk kunnen we supermarkten aan de schandpaal nagelen voor het importeren van appels, die ver weg van de boom vallen. En dat is terecht. Al geldt dat voor Jumbo misschien nog het minst. Deze supermarkt is sponsor van een van de minst duurzame sporten: de Formule 1. Ook laat Jumbo zich verder niet echt voorstaan op duurzaamheid.

Dat is wel anders bij Albert Heijn en Lidl. ,,We doen er alles aan om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verlagen”, zegt Albert Heijn. Lidl: ,,Duurzaamheid en een gezonde leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk maken. Daar werken we bij Lidl elke dag aan.” Supermarkten die dat beloven, moeten broeikasappels uit Nieuw-Zeeland en Chili uit de schappen halen.

Dat doet Lidl Nederland nu. Het stopt met het invliegen van groente en fruit. Wel zullen peulvruchten en aspergetips in de toekomst per boot naar Nederland worden verscheept, meldde de supermarktketen gisteren. Lidl wil de impact op het klimaat verminderen en zet daarom naar eigen zeggen als eerste grote landelijke supermarkt in Nederland deze stap.

Waar groeien appels het best?

Laten we van ver halen als het echt niet anders kan. Avocado’s en bananen uit Nederland, dat zit er simpelweg niet in. Er zijn mensen die geen koffie meer drinken, omdat bonen uit Zuid-Amerika moeten komen. Dat gaat mij te ver. Maar zodra er een volwaardig lokaal alternatief is, is er geen enkele reden om over de grens te kijken. Zoals bij appels het geval is; die groeien juist uitstekend in het Nederlandse klimaat.

Check daarom bij het boodschappen doen waar je appels vandaan komen. Laat geïmporteerde appels links liggen en koop appels van Nederlandse bodem. De keuze is reuze: Elstar, Jonagold, Jonagored, Cox, Golden Delicious, Goudreinet, Junami en Kanzi en nog veel meer soorten komen uit ‘Nederland appelland’.

Goedkoper

Dat is nog beter voor je portemonnee ook. Voor een kilo appels uit Nieuw-Zeeland betaal je ruim drie keer zoveel als voor een kilo appels uit Nederland. Is wat je van ver haalt lekkerder? Smaken verschillen, maar de Elstar is de populairste onder de appels.

De goedkoopste appel op dit moment is de Elstar. Een geelgroene appel met een rode blos. Geschikt om zo te eten, maar ook om moes van te maken. Het goedkoopst ben je uit als je losse appels koopt, voor een kilo betaal je 1 euro. De kiloprijs van een voordeelzak is 1,89 euro. Er staat dan wel ‘extra voordeel’ op de zak, maar je betaalt dus bijna het dubbele. Handig om te kijken naar de kiloprijs voor je de appels in je mandje legt dus.

